https://ria.ru/20230508/pozhar-1870417651.html

В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек

В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек - РИА Новости, 08.05.2023

В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек

Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:01

2023-05-08T09:01

2023-05-08T09:09

происшествия

тюменская область

природные пожары в россии

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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.Пожар в районе Красного Яра локализован.Ранее сообщалась, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. По данным информцентра, за сутки 7 мая в Тюменской области возникло 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1179 га. Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5300 га. Большинство из них потушено, 12 продолжают действовать.

https://ria.ru/20230507/lagerya-1870391608.html

тюменская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, природные пожары в россии