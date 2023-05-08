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В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек - РИА Новости, 08.05.2023
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09:01 08.05.2023 (обновлено: 09:09 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pozhar-1870417651.html
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек - РИА Новости, 08.05.2023
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек
Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:01
2023-05-08T09:09
происшествия
тюменская область
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.Пожар в районе Красного Яра локализован.Ранее сообщалась, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. По данным информцентра, за сутки 7 мая в Тюменской области возникло 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1179 га. Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5300 га. Большинство из них потушено, 12 продолжают действовать.
https://ria.ru/20230507/lagerya-1870391608.html
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происшествия, тюменская область, природные пожары в россии
Происшествия, Тюменская область, Природные пожары в России
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
«
"Сорокадевятилетний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один их них госпитализирован", - сообщает информцентр со ссылкой на главу Нижнетавдинского района Валерия Борисова.
Пожар в районе Красного Яра локализован.
Ранее сообщалась, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. По данным информцентра, за сутки 7 мая в Тюменской области возникло 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1179 га. Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5300 га. Большинство из них потушено, 12 продолжают действовать.
Тюмень - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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Вчера, 22:30
 
ПроисшествияТюменская областьПриродные пожары в России
 
 
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