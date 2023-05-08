В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек
Один человек погиб и двое пострадали при тушении природного пожара в Тюменской области
Скорая помощь. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Один мужчина погиб и двое получили травмы в ночь на 8 мая во время тушения природного пожара у деревни Красный Яр Нижнетавдинского района, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.
«
"Сорокадевятилетний местный житель Анатолий А. погиб при тушении природного пожара в окрестностях деревни Красный Яр Нижнетавдинского района в ночь на 8 мая. Еще два человека получили травмы, один их них госпитализирован", - сообщает информцентр со ссылкой на главу Нижнетавдинского района Валерия Борисова.
Пожар в районе Красного Яра локализован.
Ранее сообщалась, что с 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. По данным информцентра, за сутки 7 мая в Тюменской области возникло 8 новых лесных пожаров, ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площади 33,6 га. Продолжают действовать в общей сложности 12 пожаров общей площадью порядка 1179 га. Кроме того, за сутки возникло 70 новых ландшафтных пожаров на площади свыше 5300 га. Большинство из них потушено, 12 продолжают действовать.