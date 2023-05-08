https://ria.ru/20230508/pozhar-1870416260.html

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась - РИА Новости, 08.05.2023

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:45

2023-05-08T08:45

2023-05-08T09:17

происшествия

свердловская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870366799_0:367:2988:2048_1920x0_80_0_0_ba28d8e597cb57c65be367ffe99d0e15.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте департамента информационной политики региона."Природные пожары в Свердловской области, по данным на 09.00 ( 07.00 мск - ред.), ликвидируют 4807 специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09.00 ( 07.00 мск - ред.) огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", - говорится в сообщении.Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей.

https://ria.ru/20230508/pozhar-1870417651.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, свердловская область, природные пожары в россии