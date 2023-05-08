Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектара
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте департамента информационной политики региона.
"Природные пожары в Свердловской области, по данным на 09.00 ( 07.00 мск - ред.), ликвидируют 4807 специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09.00 ( 07.00 мск - ред.) огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", - говорится в сообщении.
Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей.