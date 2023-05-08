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Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась - РИА Новости, 08.05.2023
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08:45 08.05.2023 (обновлено: 09:17 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pozhar-1870416260.html
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась - РИА Новости, 08.05.2023
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:45
2023-05-08T09:17
происшествия
свердловская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте департамента информационной политики региона."Природные пожары в Свердловской области, по данным на 09.00 ( 07.00 мск - ред.), ликвидируют 4807 специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09.00 ( 07.00 мск - ред.) огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", - говорится в сообщении.Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей.
https://ria.ru/20230508/pozhar-1870417651.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Природные пожары в России
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась

Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась до 54,1 тысячи гектаров, действуют 64 пожара, из них 16 локализовано, сообщается на сайте департамента информационной политики региона.
"Природные пожары в Свердловской области, по данным на 09.00 ( 07.00 мск - ред.), ликвидируют 4807 специалистов. В регионе ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тысяч гектаров. Всего на Среднем Урале на 09.00 ( 07.00 мск - ред.) огнём охвачено более 54 157 гектаров леса — действует 64 пожара, из них 16 локализовано", - говорится в сообщении.
Удалось остановить распространение огня в Асбесте, Артемовском и Алапаевском районах, Верхней Салде, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Березовском и Байкаловском районах, Гарях, Ирбите, Невьянске, Нижнем Тагиле, Пышминском районе, Реже, Сухом Логу, Сосьве, Талице, Тугулыме, Шалинском районе.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в субботу началась эвакуация жителей.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Тюменской области при тушении природного пожара погиб человек
09:01
 
ПроисшествияСвердловская областьПриродные пожары в России
 
 
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