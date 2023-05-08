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В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
В Курганской области пожарные локализовали девять из 13 очагов природных пожаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который совершил облет территории вместе РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:14
2023-05-08T07:14
2023-05-08T09:57
происшествия
курганская область
россия
александр куренков (мчс)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КУРГАН, 8 мая — РИА Новости. В Курганской области пожарные локализовали девять из 13 очагов природных пожаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который совершил облет территории вместе с губернатором Вадимом Шумковым и начальником областного главка Юрием Землянским. По информации МЧС, из девяти угрожавших населенным пунктам пожаров удалось локализовать шесть, а один полностью ликвидировать. За сутки спасатели потушили еще восемь возгораний. Группировка, занимающаяся тушением пожаров, выросла до 1290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.
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происшествия, курганская область, россия, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
Глава МЧС Куренков: большая часть природных пожаров в Курганской области уже локализована