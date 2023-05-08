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В Курганской области локализовали большинство природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
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07:14 08.05.2023 (обновлено: 09:57 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pozhar-1870411376.html
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров
В Курганской области пожарные локализовали девять из 13 очагов природных пожаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который совершил облет территории вместе РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:14
2023-05-08T09:57
происшествия
курганская область
россия
александр куренков (мчс)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КУРГАН, 8 мая — РИА Новости. В Курганской области пожарные локализовали девять из 13 очагов природных пожаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который совершил облет территории вместе с губернатором Вадимом Шумковым и начальником областного главка Юрием Землянским. По информации МЧС, из девяти угрожавших населенным пунктам пожаров удалось локализовать шесть, а один полностью ликвидировать. За сутки спасатели потушили еще восемь возгораний. Группировка, занимающаяся тушением пожаров, выросла до 1290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.
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происшествия, курганская область, россия, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области локализовали большинство природных пожаров

Глава МЧС Куренков: большая часть природных пожаров в Курганской области уже локализована

© РИА Новости / Нина Слепцова | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Нина Слепцова
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КУРГАН, 8 мая — РИА Новости. В Курганской области пожарные локализовали девять из 13 очагов природных пожаров, сообщил глава МЧС Александр Куренков, который совершил облет территории вместе с губернатором Вадимом Шумковым и начальником областного главка Юрием Землянским.
«

"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", — сказал министр.

По информации МЧС, из девяти угрожавших населенным пунктам пожаров удалось локализовать шесть, а один полностью ликвидировать. За сутки спасатели потушили еще восемь возгораний.
Группировка, занимающаяся тушением пожаров, выросла до 1290 человек и 332 единиц техники, включая авиацию, которая сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияАлександр Куренков (МЧС)Вадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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