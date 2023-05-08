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InfoBrics: Польша провоцирует новый конфликт в Европе - РИА Новости, 08.05.2023
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11:40 08.05.2023 (обновлено: 12:49 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/polsha-1870441774.html
InfoBrics: Польша провоцирует новый конфликт в Европе
InfoBrics: Польша провоцирует новый конфликт в Европе - РИА Новости, 08.05.2023
InfoBrics: Польша провоцирует новый конфликт в Европе
Сближение Украины с Польшей и попытки последней добиться военных репараций от Германии грозят ЕС серьезным расколом и противостоянием, пишет InfoBrics. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:40
2023-05-08T12:49
в мире
польша
украина
германия
евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сближение Украины с Польшей и попытки последней добиться военных репараций от Германии грозят ЕС серьезным расколом и противостоянием, пишет InfoBrics."В самом сердце Европы идет германо-польская вражда. Варшава начала судебную кампанию против Берлина, требуя репараций за военное время. Неприятная риторика по поводу важной роли последнего в ЕС стала частью этой вражды. Трения связаны с историческими разногласиями, но имеют и глубокие геополитические последствия", — говорится в статье.В 2021 году, напоминает издание, завершилось строительство газопровода "Северный поток — 2", против которого с самого начала выступили США, Польша и Украина. При этом Германия и другие основные державы ЕС никогда не хотели становиться врагами России, в том числе и потому, что сотрудничество с Москвой в области энергетики всегда было вопросом стратегической важности, подчеркивает автор.Эта энергетическая проблема, а также американские экологические субсидии, практически уничтожающие европейскую промышленность, стали тревожным сигналом для многих европейских лидеров, отмечается в статье.Варшава на этом фоне давно лелеет мечту стать главным оплотом военного присутствия США в Восточной Европе. И сегодняшний конфликт на Украине вполне соответствует таким устремлениям. Другим свидетельством этого можно назвать конкретные украинско-польские подвижки в сторону создания конфедерации — это законопроекты как Польши, так и Украины, взаимно дающие особый статус гражданам соседней нации, пишет InfoBrics.Таким образом, зарождающийся польско-украинский союз может означать смещение на Восток геополитического центра тяжести ЕС, который сейчас базируется во Франции и Германии. Но это грозит ударом по европейской стратегической автономии, заключается в публикации.
https://ria.ru/20230507/polsha-1870361059.html
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в мире, польша, украина, германия, евросоюз, северный поток
В мире, Польша, Украина, Германия, Евросоюз, Северный поток
InfoBrics: Польша провоцирует новый конфликт в Европе

InfoBrics: политические амбиции Польши провоцируют новый конфликт в Европе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Сближение Украины с Польшей и попытки последней добиться военных репараций от Германии грозят ЕС серьезным расколом и противостоянием, пишет InfoBrics.
"В самом сердце Европы идет германо-польская вражда. Варшава начала судебную кампанию против Берлина, требуя репараций за военное время. Неприятная риторика по поводу важной роли последнего в ЕС стала частью этой вражды. Трения связаны с историческими разногласиями, но имеют и глубокие геополитические последствия", — говорится в статье.
В 2021 году, напоминает издание, завершилось строительство газопровода "Северный поток — 2", против которого с самого начала выступили США, Польша и Украина. При этом Германия и другие основные державы ЕС никогда не хотели становиться врагами России, в том числе и потому, что сотрудничество с Москвой в области энергетики всегда было вопросом стратегической важности, подчеркивает автор.
Эта энергетическая проблема, а также американские экологические субсидии, практически уничтожающие европейскую промышленность, стали тревожным сигналом для многих европейских лидеров, отмечается в статье.
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Варшава на этом фоне давно лелеет мечту стать главным оплотом военного присутствия США в Восточной Европе. И сегодняшний конфликт на Украине вполне соответствует таким устремлениям. Другим свидетельством этого можно назвать конкретные украинско-польские подвижки в сторону создания конфедерации — это законопроекты как Польши, так и Украины, взаимно дающие особый статус гражданам соседней нации, пишет InfoBrics.
Таким образом, зарождающийся польско-украинский союз может означать смещение на Восток геополитического центра тяжести ЕС, который сейчас базируется во Франции и Германии. Но это грозит ударом по европейской стратегической автономии, заключается в публикации.
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