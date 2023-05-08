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В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области - РИА Новости, 08.05.2023
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12:42 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/podarki-1870450782.html
В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области
В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области - РИА Новости, 08.05.2023
В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области
Руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов, а также блогер-путешественник Богдан Булычев доставили первые подарки к 9 мая... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:42
2023-05-08T12:42
общество
магаданская область
боевое братство
донецкая народная республика
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МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов, а также блогер-путешественник Богдан Булычев доставили первые подарки к 9 мая от региона бойцам в зону специальной военной операции, сообщает правительство Магаданской области. "В зоне проведения СВО началась доставка подарков от региона колымским бойцам к 9 мая. Подарок от Магаданской области - это аптечка, в которой все необходимое для оказания первой помощи, а также сухой шампунь и сухой душ, пауэрбэнк, бандана, кружка, пряник, изготовленный особенными магаданскими детьми, варенье из голубики, кружка и медвежонок-брелок, а также праздничная открытка", - говорится в сообщении. Дополняется, что подарки будут развозить все ближайшие дни, чтобы успеть в самые отдаленные точки передовой, где служат магаданцы. "Доставляют подарки со склада региона в ДНР, а также груз по запросу бойцов, волонтеры, в том числе известный блогер-путешественник, наш земляк Богдан Булычев и руководитель колымского "Боевого братства" Эдуард Козлов", - уточняет правительство региона.
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общество, магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика
Общество, Магаданская область, Боевое братство, Донецкая Народная Республика
В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области

Бойцам в зоне спецоперации доставили подарки к 9 мая от властей Магаданской области

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе в Иркутске
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных на Донбассе в Иркутске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов, а также блогер-путешественник Богдан Булычев доставили первые подарки к 9 мая от региона бойцам в зону специальной военной операции, сообщает правительство Магаданской области.
"В зоне проведения СВО началась доставка подарков от региона колымским бойцам к 9 мая. Подарок от Магаданской области - это аптечка, в которой все необходимое для оказания первой помощи, а также сухой шампунь и сухой душ, пауэрбэнк, бандана, кружка, пряник, изготовленный особенными магаданскими детьми, варенье из голубики, кружка и медвежонок-брелок, а также праздничная открытка", - говорится в сообщении.
Дополняется, что подарки будут развозить все ближайшие дни, чтобы успеть в самые отдаленные точки передовой, где служат магаданцы.
"Доставляют подарки со склада региона в ДНР, а также груз по запросу бойцов, волонтеры, в том числе известный блогер-путешественник, наш земляк Богдан Булычев и руководитель колымского "Боевого братства" Эдуард Козлов", - уточняет правительство региона.
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ОбществоМагаданская областьБоевое братствоДонецкая Народная Республика
 
 
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