https://ria.ru/20230508/podarki-1870450782.html

В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области

В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области - РИА Новости, 08.05.2023

В зону спецоперации доставили подарки для бойцов от Магаданской области

Руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов, а также блогер-путешественник Богдан Булычев доставили первые подарки к 9 мая... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:42

2023-05-08T12:42

2023-05-08T12:42

общество

магаданская область

боевое братство

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776062299_0:958:2048:2110_1920x0_80_0_0_094da84fa30e77f1d06189c7ff218763.jpg

МАГАДАН, 8 мая – РИА Новости. Руководитель магаданского отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов, а также блогер-путешественник Богдан Булычев доставили первые подарки к 9 мая от региона бойцам в зону специальной военной операции, сообщает правительство Магаданской области. "В зоне проведения СВО началась доставка подарков от региона колымским бойцам к 9 мая. Подарок от Магаданской области - это аптечка, в которой все необходимое для оказания первой помощи, а также сухой шампунь и сухой душ, пауэрбэнк, бандана, кружка, пряник, изготовленный особенными магаданскими детьми, варенье из голубики, кружка и медвежонок-брелок, а также праздничная открытка", - говорится в сообщении. Дополняется, что подарки будут развозить все ближайшие дни, чтобы успеть в самые отдаленные точки передовой, где служат магаданцы. "Доставляют подарки со склада региона в ДНР, а также груз по запросу бойцов, волонтеры, в том числе известный блогер-путешественник, наш земляк Богдан Булычев и руководитель колымского "Боевого братства" Эдуард Козлов", - уточняет правительство региона.

https://ria.ru/20230412/pomosch-1870106919.html

магаданская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, магаданская область, боевое братство, донецкая народная республика