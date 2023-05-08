https://ria.ru/20230508/pobeda-1870501566.html
Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков
Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2023
Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков
Важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:10
2023-05-08T18:10
2023-05-08T18:28
в мире
россия
дмитрий песков
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения нашим ветеранам, ну и, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, день победы
В мире, Россия, Дмитрий Песков, День Победы
Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков
Песков: мы до сих пор имеем дело с проявлениями нацизма, важно напоминать о победе
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Каждый раз мы не имеем права забывать о 9 мая. Девятое мая - это святой день для всех государств, которые когда-то входили в состав Советского Союза, и государств, которые пожертвовали таким количеством жизней своих граждан за то, чтобы защитить мир от фашизма", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
"Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения нашим ветеранам, ну и, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор", - подчеркнул Песков.
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется