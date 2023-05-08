https://ria.ru/20230508/pobeda-1870501566.html

Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков

Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2023

Важно напоминать о победе и освобождении мира от фашизма, заявил Песков

Важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:10

2023-05-08T18:10

2023-05-08T18:28

в мире

россия

дмитрий песков

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Важно каждый раз обращать внимание всего мира и вспоминать о Победе 9 мая, поскольку до сих пор присутствуют проявления нацизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Важно каждый раз настойчиво обращать внимание всего мира, каждый раз об этом вспоминать, отдавать дань уважения нашим ветеранам, ну и, конечно, в этот год это тоже особенно важно, потому что так или иначе с проявлениями нацизма мы имеем дело до сих пор", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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в мире, россия, дмитрий песков, день победы