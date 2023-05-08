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Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента - РИА Новости, 08.05.2023
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента
Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:26
2023-05-08T03:26
2023-05-08T04:54
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах работы в прошлом году, который есть в распоряжении РИА Новости. "Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией", - говорится в документе. Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности, отмечается в отчете.
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html
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Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента
Минздрав: Первичная заболеваемость ожирением в России выросла в 2022 году на 10,7%
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах работы в прошлом году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией", - говорится в документе.
Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности, отмечается в отчете.
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер