Рейтинг@Mail.ru
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:26 08.05.2023 (обновлено: 04:54 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ozhirenie-1870405154.html
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента - РИА Новости, 08.05.2023
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента
Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:26
2023-05-08T04:54
общество
россия
здоровье - общество
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f8935492a05065d36a46377e345dd9b7.jpg
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах работы в прошлом году, который есть в распоряжении РИА Новости. "Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией", - говорится в документе. Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности, отмечается в отчете.
https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_148:0:2281:1600_1920x0_80_0_0_b06fd059820846c68c9b1a62d965360a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество, здоровье
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Здоровье
Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента

Минздрав: Первичная заболеваемость ожирением в России выросла в 2022 году на 10,7%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах работы в прошлом году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией", - говорится в документе.
Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности, отмечается в отчете.
Покупатель выбирает алкоголь в магазине - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Минздрав рассматривает возможность введения новых антиалкогольных мер
6 мая, 03:15
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала