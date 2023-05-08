https://ria.ru/20230508/ozhirenie-1870405154.html

Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента

Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента - РИА Новости, 08.05.2023

Первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7 процента

Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T03:26

2023-05-08T03:26

2023-05-08T04:54

общество

россия

здоровье - общество

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150469/63/1504696370_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_f8935492a05065d36a46377e345dd9b7.jpg

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Первичная заболеваемость ожирением в России в 2022 году выросла на 10,7%, тенденция является крайне неблагоприятной, следует из отчета Минздрава об итогах работы в прошлом году, который есть в распоряжении РИА Новости. "Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией", - говорится в документе. Ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и снижения фертильности, отмечается в отчете.

https://ria.ru/20230506/minzdrav-1870093380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, здоровье - общество, здоровье