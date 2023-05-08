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Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине - РИА Новости, 08.05.2023
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине
Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:21
2023-05-08T15:21
2023-05-08T15:29
в мире
китай
россия
цинь ган
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.Он также отметил, что отношения двух стран "не несут угрозы другим государствам, не подвержены вмешательству и провокациям третьих сторон, отражают правильное направление прогресса времени и исторического развития".Цинь Ган подчеркнул, что те страны, которые стремятся обвинить Россию и Китай в заключении союзов, "судят со своей колокольни".
https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html
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в мире, китай, россия, цинь ган
В мире, Китай, Россия, Цинь Ган
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине
Глава МИД Цинь Ган: российско-китайские отношения превосходят устаревшие модели