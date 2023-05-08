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Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине - РИА Новости, 08.05.2023
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15:21 08.05.2023 (обновлено: 15:29 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1870472558.html
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине - РИА Новости, 08.05.2023
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине
Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:21
2023-05-08T15:29
в мире
китай
россия
цинь ган
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.Он также отметил, что отношения двух стран "не несут угрозы другим государствам, не подвержены вмешательству и провокациям третьих сторон, отражают правильное направление прогресса времени и исторического развития".Цинь Ган подчеркнул, что те страны, которые стремятся обвинить Россию и Китай в заключении союзов, "судят со своей колокольни".
https://ria.ru/20230426/kitay-1867848109.html
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в мире, китай, россия, цинь ган
В мире, Китай, Россия, Цинь Ган
Отношения России и Китая превосходят устаревшие модели, заявили в Пекине

Глава МИД Цинь Ган: российско-китайские отношения превосходят устаревшие модели

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.
«
"(Отношения РФ и КНР) превосходят такие устаревшие модели, как игра с нулевой суммой и противостояние блоков", - сказал Цинь Ган.
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Он также отметил, что отношения двух стран "не несут угрозы другим государствам, не подвержены вмешательству и провокациям третьих сторон, отражают правильное направление прогресса времени и исторического развития".
Цинь Ган подчеркнул, что те страны, которые стремятся обвинить Россию и Китай в заключении союзов, "судят со своей колокольни".
«
"Это типичное мышление холодной войны указывает на устарелость и скудость их мировоззрения. Они видят лишь конфронтацию разных союзов однополярного мира, но не видят взаимовыгодного сотрудничества многополярного мира", - сказал дипломат.
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