МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания

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"Причина, по которой российско-китайские отношения на протяжении долгого времени выдерживали испытания различными международными обстоятельствами, заключается в том, что они смогли найти путь к стратегическому взаимному доверию крупных держав и добрососедству", - сказал Цинь Ган.