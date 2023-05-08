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МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания - РИА Новости, 08.05.2023
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15:08 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1870471660.html
МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания
МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания - РИА Новости, 08.05.2023
МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания
Отношения РФ и КНР смогли выдержать различные испытания благодаря тому, что страны нашли путь к стратегическому взаимодоверию, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:08
2023-05-08T15:08
в мире
китай
россия
цинь ган
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР смогли выдержать различные испытания благодаря тому, что страны нашли путь к стратегическому взаимодоверию, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.
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в мире, китай, россия, цинь ган
В мире, Китай, Россия, Цинь Ган
МИД Китая рассказал, почему отношения России и КНР выдерживают испытания

МИД Китая: отношения России и КНР выдерживают испытания, так как они нашли путь к доверию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Китая и России
Флаги Китая и России - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР смогли выдержать различные испытания благодаря тому, что страны нашли путь к стратегическому взаимодоверию, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat. Текст интервью приводит МИД КНР.
«
"Причина, по которой российско-китайские отношения на протяжении долгого времени выдерживали испытания различными международными обстоятельствами, заключается в том, что они смогли найти путь к стратегическому взаимному доверию крупных держав и добрососедству", - сказал Цинь Ган.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Китай выразил готовность вместе с Россией урегулировать конфликт на Украине
5 мая, 04:56
 
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