https://ria.ru/20230508/odkb-1870492214.html

Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности

Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности

Россия и Киргизия как союзники по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:18

2023-05-08T17:18

2023-05-08T17:25

россия

киргизия

одкб

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия как союзники по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, сообщается на сайте Кремля."Российская Федерация и Киргизская Республика в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870470438.html

россия

киргизия

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Екатерина Зайцева

россия, киргизия, одкб, безопасность