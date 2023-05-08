https://ria.ru/20230508/odkb-1870492214.html
Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности
Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности
Россия и Киргизия как союзники по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:18
2023-05-08T17:18
2023-05-08T17:25
россия
киргизия
одкб
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Киргизия как союзники по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику по обеспечению безопасности, сообщается на сайте Кремля."Российская Федерация и Киргизская Республика в качестве союзников по ОДКБ продолжат проводить согласованную политику в области обеспечения безопасности", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.
https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870470438.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, одкб, безопасность
Россия, Киргизия, ОДКБ, Безопасность
Россия и Киргизия продолжат политику по обеспечению безопасности
Кремль: Россия и Киргизия в рамках ОДКБ продолжат политику по обеспечению безопасности