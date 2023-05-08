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Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 08.05.2023
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11:06 08.05.2023 (обновлено: 13:04 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/obvinenie-1870437716.html
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 08.05.2023
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:06
2023-05-08T13:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.Позже стало известно, что суд арестовал Пермякова на два месяца.Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
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нижегородская область
россия
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, нижегородская область, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Нижегородская область, Россия
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина предъявили обвинение в терроризме

© РИА Новости / Елизавета Семина | Перейти в медиабанкФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Елизавета Семина
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Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.
© СК РФДопрос Александра Пермякова. Кадр видео
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
© СК РФ
Допрос Александра Пермякова. Кадр видео
Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
Позже стало известно, что суд арестовал Пермякова на два месяца.
Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва
7 мая, 20:23
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захар ПрилепинНижегородская областьРоссия
 
 
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