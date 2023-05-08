https://ria.ru/20230508/obvinenie-1870437716.html

Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 08.05.2023

Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:06

2023-05-08T11:06

2023-05-08T13:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захар прилепин

нижегородская область

россия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.Позже стало известно, что суд арестовал Пермякова на два месяца.Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Поиск других причастных к преступлению продолжается.

https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html

нижегородская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, нижегородская область, россия