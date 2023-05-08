https://ria.ru/20230508/obvinenie-1870437716.html
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме - РИА Новости, 08.05.2023
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:06
2023-05-08T11:06
2023-05-08T13:04
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.Позже стало известно, что суд арестовал Пермякова на два месяца.Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
https://ria.ru/20230507/prilepin-1870372700.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, нижегородская область, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Нижегородская область, Россия
Задержанному за покушение на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Задержанному за покушение на писателя Захара Прилепина предъявили обвинение в терроризме
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Следствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в Telegram-канале
Следственного комитета.
"Александру Пермякову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт) и статьей 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в публикации.
Следствие ходатайствует об избрании Пермякову меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.
Позже стало известно, что суд арестовал Пермякова на два месяца.
Машину Захара Прилепина взорвали
на трассе в Нижегородской области утром 6 мая. При этом погиб соратник писателя Александр Шубин, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии. Прилепин получил ранения, в том числе переломы обеих ног, ему потребовалась операция. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к подрыву — Александра Пермякова. На допросе он признался, что действовал по заданию украинских спецслужб. Поиск других причастных к преступлению продолжается.
Прилепин рассказал, что находился за рулем авто в момент взрыва