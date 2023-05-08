https://ria.ru/20230508/obstrely-1870409687.html

Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T06:09

2023-05-08T06:09

2023-05-08T06:09

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

lockheed martin

bae systems

сцкк

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230508/rogov-1870404618.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк, происшествия