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Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/obstrely-1870409687.html
Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T06:09
2023-05-08T06:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
сцкк
происшествия
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230508/rogov-1870404618.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР: Украинские войска обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов ВСУ в ЛНР
Последствия обстрелов ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Максим Захаров
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Последствия обстрелов ВСУ в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Молодежное в Луганской Народной Республике, выпустив одну ракету из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 3.00 (совпадает с мск) по населенному пункт Молодежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаLockheed MartinBAE SystemsСЦККПроисшествия
 
 
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