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Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:46 08.05.2023 (обновлено: 02:29 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/obstrely-1870401667.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку, выпустив 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T01:46
2023-05-08T02:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку, выпустив 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК ). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, ВСУ регулярно открывают огонь по этому району.Село Благодатное расположено к западу от Соледара. Широкая Балка находится приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку, выпустив 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК ).
«

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 19.50 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра. <...> 20.00 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Благодатное: выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров. <...> 0.30 — населенный пункт Леонидовка — населенный пункт Широкая Балка: выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра", — говорится в публикациях.

Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, ВСУ регулярно открывают огонь по этому району.
Село Благодатное расположено к западу от Соледара. Широкая Балка находится приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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