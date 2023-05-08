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Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку, выпустив 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщается в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T01:46
2023-05-08T01:46
2023-05-08T02:29
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, Благодатное и Широкую Балку, выпустив 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК ). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, ВСУ регулярно открывают огонь по этому району.Село Благодатное расположено к западу от Соледара. Широкая Балка находится приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Благодатное и Широкую Балку