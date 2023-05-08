Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: Украинские войска за текущие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРазрушенная стена дома, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Разрушенная стена дома, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском 18 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На волновахском 5 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - говорится в размещенном в телеграм-канале заявлении.
Всего было выпущено 187 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка, Благодатное, Ольгинка и Владимировка.
Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один человек в Петровском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 59 обстрелов.