https://ria.ru/20230508/obstrely-1870400156.html

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за текущие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:48

2023-05-08T00:48

2023-05-08T00:53

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего было выпущено 187 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Широкая Балка, город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка, Благодатное, Ольгинка и Владимировка. Согласно сводке, за прошедшие сутки в результате обстрелов погиб один человек в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 59 обстрелов.

https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия