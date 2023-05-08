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Украинские войска выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка
Украинские войска в 21.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:59
2023-05-08T21:59
2023-05-08T22:10
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.45 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 20.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Еленовка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости.
Украинские войска в 21.45 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве
ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.45 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 20.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по населенному пункту Еленовка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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