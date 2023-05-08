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Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870514271.html
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку
Украинские войска вечером в понедельник менее чем за полчаса трижды обстреляли Донецк и выпустили по районам города 10 снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:00
2023-05-08T20:00
специальная военная операция на украине
донецк
украина
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник менее чем за полчаса трижды обстреляли Донецк и выпустили по районам города 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
донецк
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донецк, украина, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник менее чем за полчаса трижды обстреляли Донецк и выпустили по районам города 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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