https://ria.ru/20230508/obstrel-1870514271.html

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска выпустили еще десять снарядов по Донецку

Украинские войска вечером в понедельник менее чем за полчаса трижды обстреляли Донецк и выпустили по районам города 10 снарядов калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:00

2023-05-08T20:00

2023-05-08T20:00

специальная военная операция на украине

донецк

украина

петровский район

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник менее чем за полчаса трижды обстреляли Донецк и выпустили по районам города 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.10 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.15 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.35 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

донецк

украина

петровский район

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донецк, украина, петровский район, сцкк, происшествия