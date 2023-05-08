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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T19:03

2023-05-08T19:03

2023-05-08T19:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Яковлевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк