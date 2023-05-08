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Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870507601.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:03
2023-05-08T19:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Яковлевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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РИА Новости
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5
4.7
96
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Александровку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Яковлевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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