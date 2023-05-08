Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Александровку
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Александровку, выпустив в общей сложности шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.30 – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, украинские войска открыли огонь по Горловке и Яковлевке, выпустив в общей сложности 17 снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.