https://ria.ru/20230508/obstrel-1870477426.html

В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины

В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 08.05.2023

В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины

Число мирных жителей, пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино, увеличилось до пяти, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщил... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:53

2023-05-08T15:53

2023-05-08T15:53

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

украина

белгородская область

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870464875_0:422:960:962_1920x0_80_0_0_d042dc9efb84b439708a7336db661013.jpg

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино, увеличилось до пяти, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор рассказал о двух массированных обстрелах со стороны Украины приграничного города. В результате второго обстрела снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали четыре человека. Двоих доставили в больницу, двое от госпитализации отказались. Глава области уточнил, что в результате обстрела повреждения получили шесть многоквартирных домов, в них выявлены повреждения различной степени: посечены фасады и кровля, выбиты окна и посечены балконы. "Также пострадали 3 торговых павильона и 11 автомобилей", - добавил губернатор. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны украинских войск. В субботу после прямого попадания снарядов повреждены школа и торговый центр, также тяжелые ранения получил местный житель.

https://ria.ru/20230508/gorlovka-1870419217.html

шебекино

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков