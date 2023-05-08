https://ria.ru/20230508/obstrel-1870477426.html
В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины
В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины - РИА Новости, 08.05.2023
В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины
Число мирных жителей, пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино, увеличилось до пяти, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщил... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:53
2023-05-08T15:53
2023-05-08T15:53
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
украина
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Число мирных жителей, пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино, увеличилось до пяти, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее губернатор рассказал о двух массированных обстрелах со стороны Украины приграничного города. В результате второго обстрела снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали четыре человека. Двоих доставили в больницу, двое от госпитализации отказались. Глава области уточнил, что в результате обстрела повреждения получили шесть многоквартирных домов, в них выявлены повреждения различной степени: посечены фасады и кровля, выбиты окна и посечены балконы. "Также пострадали 3 торговых павильона и 11 автомобилей", - добавил губернатор. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны украинских войск. В субботу после прямого попадания снарядов повреждены школа и торговый центр, также тяжелые ранения получил местный житель.
https://ria.ru/20230508/gorlovka-1870419217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, шебекино, украина, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Шебекино выросло число пострадавших при обстреле со стороны Украины
Губернатор Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино ВСУ выросло до пяти человек
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости.
Число мирных жителей, пострадавших в результате украинского обстрела города Шебекино, увеличилось до пяти, всем оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в Telegram-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор рассказал о двух массированных обстрелах со стороны Украины приграничного города. В результате второго обстрела снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали четыре человека. Двоих доставили в больницу, двое от госпитализации отказались.
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"В результате обстрела города Шебекино пострадали 5 мирных жителей, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ. У всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь, отправлены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Глава области уточнил, что в результате обстрела повреждения получили шесть многоквартирных домов, в них выявлены повреждения различной степени: посечены фасады и кровля, выбиты окна и посечены балконы. "Также пострадали 3 торговых павильона и 11 автомобилей", - добавил губернатор.
Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек. Город регулярно подвергается ударам со стороны украинских войск. В субботу после прямого попадания снарядов повреждены школа и торговый центр, также тяжелые ранения получил местный житель.
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками