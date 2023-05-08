https://ria.ru/20230508/nagrada-1870476786.html

Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера

Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера - РИА Новости, 08.05.2023

Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:46

2023-05-08T15:46

2023-05-08T15:46

специальная военная операция на украине

общество

волгоградская область

андрей бочаров

вооруженные силы рф

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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. По информации властей, Аплеталину за мужество и героизм при исполнении воинского долга указом президента России присвоено посмертно звание Героя РФ. Отмечается, что Аплеталин погиб, спасая своих товарищей во время выполнения боевого задания. По информации властей, награду передали матери, вдове и детям офицера. По данным администрации, имя Героя Россия высечено на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы рф