Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера
Губернатор Бочаров вручил звезду Героя России семье погибшего майора Аплеталина
© Фото : Администрация Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина
ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, Аплеталину за мужество и героизм при исполнении воинского долга указом президента России присвоено посмертно звание Героя РФ.
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"Сегодня, здесь, на легендарной земле Сталинграда, накануне Дня Великой Победы, от имени президента России передаем высшую государственную награду нашей Родины — Золотую Звезду Героя Российской Федерации — семье майора Максима Сергеевича Аплеталина, награждённого за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач специальной военной операции", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении во время церемонии.
Отмечается, что Аплеталин погиб, спасая своих товарищей во время выполнения боевого задания.
По информации властей, награду передали матери, вдове и детям офицера. По данным администрации, имя Героя Россия высечено на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.