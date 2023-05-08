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Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/nagrada-1870476786.html
Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера
Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера - РИА Новости, 08.05.2023
Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:46
2023-05-08T15:46
специальная военная операция на украине
общество
волгоградская область
андрей бочаров
вооруженные силы рф
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. По информации властей, Аплеталину за мужество и героизм при исполнении воинского долга указом президента России присвоено посмертно звание Героя РФ. Отмечается, что Аплеталин погиб, спасая своих товарищей во время выполнения боевого задания. По информации властей, награду передали матери, вдове и детям офицера. По данным администрации, имя Героя Россия высечено на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
https://ria.ru/20230407/magomedov-1863769258.html
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общество, волгоградская область, андрей бочаров, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Вооруженные силы РФ
Волгоградский губернатор вручил звезду Героя России семье погибшего офицера

Губернатор Бочаров вручил звезду Героя России семье погибшего майора Аплеталина

© Фото : Администрация Волгоградской областиГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Администрация Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима Аплеталина
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ВОЛГОГРАД, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал "Золотую Звезду" Героя России семье майора Максима Аплеталина, погибшего в ходе спецоперации, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, Аплеталину за мужество и героизм при исполнении воинского долга указом президента России присвоено посмертно звание Героя РФ.
«
"Сегодня, здесь, на легендарной земле Сталинграда, накануне Дня Великой Победы, от имени президента России передаем высшую государственную награду нашей Родины — Золотую Звезду Героя Российской Федерации — семье майора Максима Сергеевича Аплеталина, награждённого за личное мужество и отвагу при выполнении боевых задач специальной военной операции", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении во время церемонии.
Отмечается, что Аплеталин погиб, спасая своих товарищей во время выполнения боевого задания.
По информации властей, награду передали матери, вдове и детям офицера. По данным администрации, имя Героя Россия высечено на стене зала Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВолгоградская областьАндрей БочаровВооруженные силы РФ
 
 
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