Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:35 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/moskva-1870467539.html
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2023
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:35
2023-05-08T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_efef6705e2a8c8ff164099ccc08f1bc0.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что цветы и венки возложили и к памятнику маршалу Жукову.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_17db9dbd969eb6205761b51deb74d5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Заммэра Бирюков принял участие в церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкМогила Неизвестного солдата в Александровском саду
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Денис Гришкин
Перейти в медиабанк
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Накануне Дня Победы прошла церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В ней приняли участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, кадеты, курсанты военных училищ и представители общественных организаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что цветы и венки возложили и к памятнику маршалу Жукову.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
День Победы: суть, история и символы праздника 9 Мая
3 мая, 18:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр БирюковДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала