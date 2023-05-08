https://ria.ru/20230508/moskva-1870467539.html
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2023
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:35
2023-05-08T14:35
2023-05-08T14:35
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москва
петр бирюков
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что цветы и венки возложили и к памятнику маршалу Жукову.
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, День Победы
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Заммэра Бирюков принял участие в церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата