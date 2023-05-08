https://ria.ru/20230508/moskva-1870467539.html

В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 08.05.2023

В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:35

2023-05-08T14:35

2023-05-08T14:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787695184_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_efef6705e2a8c8ff164099ccc08f1bc0.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Москве накануне Дня Победы, в ней принял участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что цветы и венки возложили и к памятнику маршалу Жукову.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, день победы