https://ria.ru/20230508/moskva-1870042694.html
Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов
Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов - РИА Новости, 08.05.2023
Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов
Столичные власти предоставили застройщикам в аренду 17 гектаров земли для возведения 11 образовательных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:10
2023-05-08T11:10
2023-05-08T11:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные власти предоставили застройщикам в аренду 17 гектаров земли для возведения 11 образовательных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках МаИП инвесторы строят семь школ, а также четыре образовательных комплекса для школьников и детей младшего возраста. Посещать эти объекты образования смогут более 7 тысяч детей. Землю для строительства объектов город выделил в аренду без торгов на срок 5–6 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что образовательные объекты появятся в семи городских округах: по два – на востоке, севере, юге и северо-западе Москвы, по одному – на западе, юго-востоке и в ТиНАО.С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.
https://ria.ru/20230505/elektrooborudovanie-1869763945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные власти предоставили застройщикам в аренду 17 гектаров земли для возведения 11 образовательных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках МаИП инвесторы строят семь школ, а также четыре образовательных комплекса для школьников и детей младшего возраста. Посещать эти объекты образования смогут более 7 тысяч детей. Землю для строительства объектов город выделил в аренду без торгов на срок 5–6 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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В столичном департаменте городского имущества уточнили, что образовательные объекты появятся в семи городских округах: по два – на востоке, севере, юге и северо-западе Москвы, по одному – на западе, юго-востоке и в ТиНАО
.
С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.