https://ria.ru/20230508/moskva-1870042694.html

Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов

Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов - РИА Новости, 08.05.2023

Заммэра Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят 11 образовательных объектов

Столичные власти предоставили застройщикам в аренду 17 гектаров земли для возведения 11 образовательных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:10

2023-05-08T11:10

2023-05-08T11:10

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54b20362a923da2bfb21fbb8d850c54f.png

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Столичные власти предоставили застройщикам в аренду 17 гектаров земли для возведения 11 образовательных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках МаИП инвесторы строят семь школ, а также четыре образовательных комплекса для школьников и детей младшего возраста. Посещать эти объекты образования смогут более 7 тысяч детей. Землю для строительства объектов город выделил в аренду без торгов на срок 5–6 лет", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В столичном департаменте городского имущества уточнили, что образовательные объекты появятся в семи городских округах: по два – на востоке, севере, юге и северо-западе Москвы, по одному – на западе, юго-востоке и в ТиНАО.С 2016 года город в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта передает инвестору земельный участок в аренду без проведения торгов. Статус МаИП могут получить социальные объекты, производственные комплексы, инновационные центры, спорткомплексы и другие значимые для Москвы объекты, направленные на инфраструктурное развитие города и создание новых рабочих мест.

https://ria.ru/20230505/elektrooborudovanie-1869763945.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)