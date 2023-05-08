https://ria.ru/20230508/mogila-1870474475.html

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 08.05.2023

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:36

2023-05-08T15:36

2023-05-08T15:43

религия

россия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве, сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх Кирилл поздравил офицеров и солдат роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, принимавших участие в церемонии, с наступающим Днем Победы. "В вашем лице я обращаюсь ко всем Вооруженным силам России: с праздником! С тем святым и великим днем, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага! Дорого обошлась Победа нашему народу, но эти жертвы не были напрасными. <...> Это был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня, которые не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. Они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным, и мы с вами являемся наследниками этой Победы", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что и сегодня россияне призваны защищать Родину, и один этот факт должен поднимать дух, укреплять любовь к Отечеству, делать бесстрашными, сильными, способными, подобно предкам, защитить страну, если это потребуется, от любой вооруженной силы. "Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Россия - среди подлинно независимых стран. И для того, чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того, чтобы мы были свободными, для того, чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши Вооруженные силы", - сказал патриарх. Патриарх также поздравил иерархов РПЦ, участвующих в церемонии. Он отметил, что Русская церковь в первые часы войны призвала православных христиан на защиту своего Отечества. "Дай Бог, чтобы никогда ничего подобного не повторилось и никто более не посягал на священные рубежи нашего Отечества. Но для того, чтобы было так, страна должна быть очень сильной. <...> Молитва наша сегодня о президенте нашем, о властях, о воинстве, о всем народе, чтобы Господь помог нам всем пребывать в единомыслии, дабы быть способными и на невидимом духовном фронте и молитвой, и словом действительно защищать наше Отечество", - сказал предстоятель РПЦ. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятель, иерархи и духовенство возгласили вечную память "вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим" и пропели тропарь праздника Пасхи. Затем состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

https://ria.ru/20230508/moskva-1870467539.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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