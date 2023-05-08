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Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 08.05.2023
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Религия
 
15:36 08.05.2023 (обновлено: 15:43 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/mogila-1870474475.html
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 08.05.2023
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
В канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:36
2023-05-08T15:43
религия
россия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве, сообщается на сайте Русской православной церкви. Патриарх Кирилл поздравил офицеров и солдат роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, принимавших участие в церемонии, с наступающим Днем Победы. "В вашем лице я обращаюсь ко всем Вооруженным силам России: с праздником! С тем святым и великим днем, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага! Дорого обошлась Победа нашему народу, но эти жертвы не были напрасными. &lt;...&gt; Это был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня, которые не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. Они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным, и мы с вами являемся наследниками этой Победы", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ. Патриарх подчеркнул, что и сегодня россияне призваны защищать Родину, и один этот факт должен поднимать дух, укреплять любовь к Отечеству, делать бесстрашными, сильными, способными, подобно предкам, защитить страну, если это потребуется, от любой вооруженной силы. "Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Россия - среди подлинно независимых стран. И для того, чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того, чтобы мы были свободными, для того, чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши Вооруженные силы", - сказал патриарх. Патриарх также поздравил иерархов РПЦ, участвующих в церемонии. Он отметил, что Русская церковь в первые часы войны призвала православных христиан на защиту своего Отечества. "Дай Бог, чтобы никогда ничего подобного не повторилось и никто более не посягал на священные рубежи нашего Отечества. Но для того, чтобы было так, страна должна быть очень сильной. &lt;...&gt; Молитва наша сегодня о президенте нашем, о властях, о воинстве, о всем народе, чтобы Господь помог нам всем пребывать в единомыслии, дабы быть способными и на невидимом духовном фронте и молитвой, и словом действительно защищать наше Отечество", - сказал предстоятель РПЦ. После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятель, иерархи и духовенство возгласили вечную память "вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим" и пропели тропарь праздника Пасхи. Затем состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
https://ria.ru/20230508/moskva-1870467539.html
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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день победы
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, День Победы
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве

© Фото : пресс-служба Московского ПатриархатаВозложение венка к могиле Неизвестного Солдата
Возложение венка к могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба Московского Патриархата
Возложение венка к могиле Неизвестного Солдата
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. В канун 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Патриарх Кирилл поздравил офицеров и солдат роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, принимавших участие в церемонии, с наступающим Днем Победы.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Москве прошла церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 14:35
"В вашем лице я обращаюсь ко всем Вооруженным силам России: с праздником! С тем святым и великим днем, который связан с избавлением нашего Отечества от самого страшного врага! Дорого обошлась Победа нашему народу, но эти жертвы не были напрасными. <...> Это был сознательный подвиг людей, которые шли навстречу морю огня, которые не убоялись на первом этапе военных действий бросить вызов во многом превосходящему в силах противнику. Они отстояли наше Отечество трудом невероятным, героизмом беспредельным, и мы с вами являемся наследниками этой Победы", - приводятся слова патриарха на сайте РПЦ.
Патриарх подчеркнул, что и сегодня россияне призваны защищать Родину, и один этот факт должен поднимать дух, укреплять любовь к Отечеству, делать бесстрашными, сильными, способными, подобно предкам, защитить страну, если это потребуется, от любой вооруженной силы.
"Мы относимся к числу очень малого количества стран, которые являются независимыми, их по пальцам одной руки можно пересчитать. Россия - среди подлинно независимых стран. И для того, чтобы мы действительно ни от кого не зависели, для того, чтобы мы были свободными, для того, чтобы мы могли устраивать свою жизнь по воле нашего народа, и должны быть непобедимыми наши Вооруженные силы", - сказал патриарх.
Патриарх также поздравил иерархов РПЦ, участвующих в церемонии. Он отметил, что Русская церковь в первые часы войны призвала православных христиан на защиту своего Отечества.
"Дай Бог, чтобы никогда ничего подобного не повторилось и никто более не посягал на священные рубежи нашего Отечества. Но для того, чтобы было так, страна должна быть очень сильной. <...> Молитва наша сегодня о президенте нашем, о властях, о воинстве, о всем народе, чтобы Господь помог нам всем пребывать в единомыслии, дабы быть способными и на невидимом духовном фронте и молитвой, и словом действительно защищать наше Отечество", - сказал предстоятель РПЦ.
После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил гимн России. Предстоятель, иерархи и духовенство возгласили вечную память "вождем и воинам на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим" и пропели тропарь праздника Пасхи. Затем состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Парадный расчет женщин-военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
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3 мая, 18:59
 
РелигияРоссияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьДень Победы
 
 
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