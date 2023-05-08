https://ria.ru/20230508/mobilizatsiya-1870408853.html

В Николаеве мобилизуют мужчин без разбора, заявил подпольщик

В Николаеве мобилизуют мужчин без разбора, заявил подпольщик - РИА Новости, 08.05.2023

В Николаеве мобилизуют мужчин без разбора, заявил подпольщик

В Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, заявил РИА Новости активист николаевского подполья. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T05:40

2023-05-08T05:40

2023-05-08T05:40

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

киев

владимир зеленский

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мая - РИА Новости. В Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, заявил РИА Новости активист николаевского подполья. "В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, тогда как жирные, засаленные упыри из нацбатов снимают видео в TikTok на Намыве (районе в Николаеве - ред.) и ездят за жратвой в (супермаркет - ред.) Metro вместе со своими англоязычными вояками. Я знаю, что большинство из них находилось в плену, но после указа Зели (Владимира Зеленского - ред.) их в первую очередь обменяли, но обычных парней из 36-й и 79-й бригад забыли и за них даже не вспоминают", - рассказал подпольщик.Также он обратился к женщинам, призвав их убеждать своих родных избегать мобилизации и помогать им в этом. "Прошу защитить своих мужей и детей от мобилизации - если их не убьют на передовой, значит, их руководство отравит американскими химикатами, если они попадут в плен, они там будут сидеть до конца, так как они не нужны ни Киеву, ни нашим николаевским придуркам (из военкоматов - ред.)", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230425/ucheba-1867679058.html

николаев (украина)

киев

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в мире, николаев (украина), киев, владимир зеленский