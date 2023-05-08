В Николаеве мобилизуют мужчин без разбора, заявил подпольщик
Подполье в Николаеве: в городе всех мужчин без разбора забирают в пункты мобилизации
© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат в пункте медицинской помощи под Артемовском. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 8 мая - РИА Новости. В Николаеве забирают в пункты мобилизации всех мужчин без разбора, заявил РИА Новости активист николаевского подполья.
"В районе, где я живу, придурки из военкоматов бесконечно носятся и забирают всех мужиков без разбора, и тянут их в пункты мобилизации. Большинство николаевцев не хотят воевать, так как знают, что ежедневно по несколько сотен простых парней гибнут на передовой за киевский режим, тогда как жирные, засаленные упыри из нацбатов снимают видео в TikTok на Намыве (районе в Николаеве - ред.) и ездят за жратвой в (супермаркет - ред.) Metro вместе со своими англоязычными вояками. Я знаю, что большинство из них находилось в плену, но после указа Зели (Владимира Зеленского - ред.) их в первую очередь обменяли, но обычных парней из 36-й и 79-й бригад забыли и за них даже не вспоминают", - рассказал подпольщик.
Также он обратился к женщинам, призвав их убеждать своих родных избегать мобилизации и помогать им в этом.
"Прошу защитить своих мужей и детей от мобилизации - если их не убьют на передовой, значит, их руководство отравит американскими химикатами, если они попадут в плен, они там будут сидеть до конца, так как они не нужны ни Киеву, ни нашим николаевским придуркам (из военкоматов - ред.)", - добавил собеседник агентства.