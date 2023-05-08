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Россия и Киргизия обеспокоены попытками помешать многополярному миру
Россия и Киргизия обеспокоены попытками помешать многополярному миру - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия обеспокоены попытками помешать многополярному миру
Лидеры РФ и Киргизии выразили в заявлении обеспокоенность попытками ряда государств помешать становлению многополярного миропорядка, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:52
2023-05-08T17:52
2023-05-08T17:53
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии выразили в заявлении обеспокоенность попытками ряда государств помешать становлению многополярного миропорядка, сообщается на сайте Кремля. Главы государств приняли совместное заявление, где, "констатируя стремительный и глубокий характер изменений, происходящих в мире, ускорение становления более справедливого, многополярного мироустройства, выражая обеспокоенность попытками некоторых государств помешать становлению такого миропорядка и негативными последствиями этих шагов для всех сфер международных отношений", подтвердили значимость регулярного политдиалога и подчеркнули приоритетное значение сотрудничества.
https://ria.ru/20221229/miroporyadok-1842364451.html
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в мире, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
В мире, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия обеспокоены попытками помешать многополярному миру
Лидеры России и Киргизии обеспокоены попытками ряда стран помешать становлению миропорядка