https://ria.ru/20230508/melitopol-1870529164.html

В Мелитополе зажгли "Лучи Победы"

В Мелитополе зажгли "Лучи Победы" - РИА Новости, 08.05.2023

В Мелитополе зажгли "Лучи Победы"

В Мелитополе в преддверии 9 Мая прошла акция "Лучи Победы", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:39

2023-05-08T22:39

2023-05-08T22:39

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости. В Мелитополе в преддверии 9 Мая прошла акция "Лучи Победы", передает корреспондент РИА Новости. Десятки прожекторов, похожих на те, что использовались в Москве в 1945 году, осветили Знамя Победы, размещенное на главном флагштоке Запорожской области. Акция прошла в честь 78-й годовщины победы над фашистской Германией. Ка передает корреспондент агентства, на площади Победы собрались десятки горожан. По словам организаторов, "Лучи Победы" будут освещать небо над городом как минимум до начала комендантского часа. Организатор акции — министерство культуры Запорожской области.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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в мире, запорожская область, мелитополь, москва, день победы