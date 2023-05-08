https://ria.ru/20230508/kurgan-1870399782.html
В Курганской области локализовали часть природных пожаров
В Курганской области локализовали часть природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
В Курганской области локализовали часть природных пожаров
Спасатели ликвидировали один и локализовали три из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам Курганской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T00:45
2023-05-08T00:45
2023-05-08T05:37
происшествия
курганская область
россия
курган
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Спасатели ликвидировали один и локализовали три из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам Курганской области, сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.По-прежнему наиболее сложная ситуация остается в Кургане и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа. "Из четырех лесных пожаров три — локализованы (на территории Варгашинского, Кетовского, Далматовского МО), остается нелокализованным лесной пожар в Белозерском МО", — добавляется в публикации. В МЧС также сообщили о продолжении наращивания группировки сил и средств. В тушении пожаров задействованы 1029 человек и 335 единиц техники. Уточняется, что авиация начнет работу с рассветом. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе. Вместе с ним спецбортом из Москвы отправились специалисты центрального аппарата МЧС, на месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в области.Тем временем в Telegram-канале "МВД Медиа" утверждается, что сотрудники полиции охраняют общественный порядок в местах пожаров, в регионе ввели спецоперацию "Тайфун".Отмечается, что силовики совместно с муниципалитетами и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей населенных пунктов, где произошло возгорание. "В настоящее время нарядами Госавтоинспекции организовано реверсивное движение на дорогах вблизи областного центра, а также на территории ряда округов. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта. В населенных пунктах выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства", — добавляется в сообщении.В охране порядка задействованы около 400 сотрудников полиции региона, более 100 единиц транспорта, заключили в МВД.
https://ria.ru/20230507/pozhar-1870386946.html
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происшествия, курганская область, россия, курган, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Курган, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Курганской области локализовали часть природных пожаров
МЧС: в Курганской области локализовали часть природных пожаров, один ликвидирован
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Спасатели ликвидировали один и локализовали три из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам Курганской области, сообщается в Telegram-канале
главного управления МЧС по региону.
«
"Из девяти ландшафтных пожаров, угрожающих населенным пунктам региона, три удалось локализовать (село Попово Варгашинского МО, деревня Плоская Шадринского МО, село Кодское Шатровского МО) и один полностью ликвидировать (село Иванково Альменевского МО)", — говорится в заявлении.
По-прежнему наиболее сложная ситуация остается в Кургане
и деревне Юлдус Шадринского муниципального округа.
"Из четырех лесных пожаров три — локализованы (на территории Варгашинского, Кетовского, Далматовского МО), остается нелокализованным лесной пожар в Белозерском МО", — добавляется в публикации.
В Курганской области три человека погибли при пожарах
В МЧС также сообщили о продолжении наращивания группировки сил и средств. В тушении пожаров задействованы 1029 человек и 335 единиц техники. Уточняется, что авиация начнет работу с рассветом.
Глава МЧС России Александр Куренков
вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе. Вместе с ним спецбортом из Москвы
отправились специалисты центрального аппарата МЧС, на месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в области.
Тем временем в Telegram-канале
"МВД Медиа" утверждается, что сотрудники полиции охраняют общественный порядок в местах пожаров, в регионе ввели спецоперацию "Тайфун".
«
"Сотрудники полиции Курганской области, где в настоящее время ведется локализация сильных пожаров, подняты по тревоге. В регионе введена спецоперация "Тайфун", — говорится в сообщении.
Отмечается, что силовики совместно с муниципалитетами и коллегами из МЧС провели экстренную эвакуацию жителей населенных пунктов, где произошло возгорание.
"В настоящее время нарядами Госавтоинспекции организовано реверсивное движение на дорогах вблизи областного центра, а также на территории ряда округов. Инспекторы ДПС обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта. В населенных пунктах выставлены круглосуточные наряды полиции для обеспечения правопорядка и недопущения возможных фактов мародерства", — добавляется в сообщении.
В охране порядка задействованы около 400 сотрудников полиции региона, более 100 единиц транспорта, заключили в МВД.
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