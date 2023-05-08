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Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе
Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе - РИА Новости, 08.05.2023
Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр республики Дорин Речан возложат 9 мая цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:52
2023-05-08T21:52
2023-05-08T21:52
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
игорь гросу
дорин речан
день победы
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр республики Дорин Речан возложат 9 мая цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", сообщили в пресс-службе правительства. "Завтра, 9 мая, с 08:00 Президент Майя Санду, Председатель Парламента Игорь Гросу и Премьер-министр Дорин Речан возложат цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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РИА Новости
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
2023-05-08T21:52
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь гросу, дорин речан, день победы, видео
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Дорин Речан, День Победы
Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе
Президент, спикер и премьер Молдавии возложат 9 мая цветы к мемориалу в Кишиневе
КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр республики Дорин Речан возложат 9 мая цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", сообщили в пресс-службе правительства.
"Завтра, 9 мая, с 08:00 Президент Майя Санду, Председатель Парламента Игорь Гросу и Премьер-министр Дорин Речан возложат цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева.
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор
заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность".
Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.