https://ria.ru/20230508/kishinev-1870525248.html

Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе

Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе - РИА Новости, 08.05.2023

Президент, спикер и премьер Молдавии возложат цветы к мемориалу в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр республики Дорин Речан возложат 9 мая цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:52

2023-05-08T21:52

2023-05-08T21:52

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

игорь гросу

дорин речан

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду, спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр республики Дорин Речан возложат 9 мая цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", сообщили в пресс-службе правительства. "Завтра, 9 мая, с 08:00 Президент Майя Санду, Председатель Парламента Игорь Гросу и Премьер-министр Дорин Речан возложат цветы к Мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших во Второй мировой войне", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка". Маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность". Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран. 2023-05-08T21:52 true PT1M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь гросу, дорин речан, день победы, видео