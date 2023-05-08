https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html

На KazanForum обсудят пути для роста товарооборота между РФ и странами ОИС

На KazanForum обсудят пути для роста товарооборота между РФ и странами ОИС - РИА Новости, 08.05.2023

На KazanForum обсудят пути для роста товарооборота между РФ и странами ОИС

Развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях трансформации мирового порядка станет одной из ключевых тем трека "Бизнес возможности" Международного... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:40

2023-05-08T13:40

2023-05-08T13:40

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

организация исламского сотрудничества

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях трансформации мирового порядка станет одной из ключевых тем трека "Бизнес возможности" Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2023", сообщает пресс-служба форума.Он добавил, что по итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Ираном составил около 200 миллионов долларов. Однако имеющийся потенциал позволяет удвоить эту цифру уже в текущем году.Как отмечается в сообщении, на площадках трека "Бизнес возможности" выступят министр экономического развития России Максим Решетников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент Торгово-промышленной палаты Ирана Голам Хоссейн Шафеи, президент Торгово-промышленной палаты Дубая Хамад Буамим, председатель Торгово-промышленной палаты Эр-Рияда Аджлан бин Абдулазиз Ал-Аджлaн и другие.Участниками трека также будут обсуждены юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности, лучшие практики в области международного коммерческого арбитража.Кроме того, впервые на полях KazanForum представят единую выставочную экспозицию, организованную Торгово-промышленными палатами из РФ и стран исламского мира. В рамках выставки презентуют условия и возможности международной системы палат, касающиеся поддержки и продвижения бизнеса.Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ Владимира Путина с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, организация исламского сотрудничества, казань, республика татарстан (татарстан)