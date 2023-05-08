https://ria.ru/20230508/istoriya-1870496263.html

Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории

Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории

Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:37

2023-05-08T17:37

2023-05-08T17:37

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля. "Президенты подчеркивают необходимость наращивания совместных усилий, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870494242.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия, ссср, в мире