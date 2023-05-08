Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/istoriya-1870496263.html
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:37
2023-05-08T17:37
владимир путин
садыр жапаров
россия
киргизия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598801477_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_8b44878aa4132bead59cfd962a3c054c.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля. "Президенты подчеркивают необходимость наращивания совместных усилий, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870494242.html
россия
киргизия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598801477_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e006331260093a881f1f0eabac38b3e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия, ссср, в мире
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Киргизия, СССР, В мире
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории

Россия и Киргизия договорились наращивать усилия по противодействию фальсификации истории

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля.
"Президенты подчеркивают необходимость наращивания совместных усилий, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество
Вчера, 17:31
 
Владимир ПутинСадыр ЖапаровРоссияКиргизияСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала