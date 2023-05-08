https://ria.ru/20230508/istoriya-1870496263.html
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:37
2023-05-08T17:37
2023-05-08T17:37
владимир путин
садыр жапаров
россия
киргизия
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598801477_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_8b44878aa4132bead59cfd962a3c054c.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров договорились наращивать усилия, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, сообщается на сайте Кремля. "Президенты подчеркивают необходимость наращивания совместных усилий, в том числе в международных организациях, по противодействию попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, стремлению представить СССР одним из виновников ее развязывания, умышленному приуменьшению вклада народов Советского Союза в освобождение Европы и Азии от фашизма и милитаризма. Особое внимание увековечению памяти героев Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию подрастающего поколения будет уделяться и впредь", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870494242.html
россия
киргизия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598801477_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e006331260093a881f1f0eabac38b3e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, садыр жапаров, россия, киргизия, ссср, в мире
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Киргизия, СССР, В мире
Россия и Киргизия будут противодействовать фальсификации истории
Россия и Киргизия договорились наращивать усилия по противодействию фальсификации истории