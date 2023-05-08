https://ria.ru/20230508/gruzoviki-1870404357.html
В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики
В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики - РИА Новости, 08.05.2023
В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики
В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T03:07
2023-05-08T03:07
2023-05-08T03:11
специальная военная операция на украине
технологии
россия
евгений дудоров
нпо "андроидная техника"
безопасность
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могут быть под силу беспилотным грузовикам, в том числе доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых. По словам Дудорова, сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, где "машина эффективно показывает себя". Директор "Андроидной техники" напомнил, что недавно в России опубликовали проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", регулирующий правила применения беспилотных автомобилей.
https://ria.ru/20230503/transport-1869433117.html
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технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Евгений Дудоров, НПО "Андроидная техника", Безопасность
В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики
Разработчик: беспилотные грузовики могут задействовать в СВО для подвоза боеприпасов
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров.
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"В настоящее время нами ведутся работы по доработке и "обеспилочиванию" грузовых автомобилей высокой проходимости в интересах СВО и, возможно, в ближайшее время мы увидим их в действии. Задачи здесь гораздо сложнее, нет навигационно-связной инфраструктуры для обеспечения непрерывного контроля за состоянием и маршрута перемещения транспорта, но тем не менее задачи решаемые", — сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могут быть под силу беспилотным грузовикам, в том числе доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых.
По словам Дудорова, сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, где "машина эффективно показывает себя".
Директор "Андроидной техники" напомнил, что недавно в России опубликовали проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", регулирующий правила применения беспилотных автомобилей.
В Госдуме призвали регламентировать работу беспилотного транспорта