https://ria.ru/20230508/gruzoviki-1870404357.html

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики - РИА Новости, 08.05.2023

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики

В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T03:07

2023-05-08T03:07

2023-05-08T03:11

специальная военная операция на украине

технологии

россия

евгений дудоров

нпо "андроидная техника"

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857197871_0:292:2617:1764_1920x0_80_0_0_570d4a0c9f58c1f1077808df998aefda.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В зоне СВО могут задействовать беспилотные грузовики для доставки боеприпасов и гуманитарных грузов, а также эвакуации раненных, сообщил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров. Собеседник агентства подчеркнул, что сегодня в зоне спецоперации существует широкий спектр задач, которые могут быть под силу беспилотным грузовикам, в том числе доставка боеприпасов, леса, медикаментов, продуктов питания, эвакуация раненых. По словам Дудорова, сейчас опытный образец беспилотного грузовика проходит испытание на одном из промышленных предприятий, где "машина эффективно показывает себя". Директор "Андроидной техники" напомнил, что недавно в России опубликовали проект закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах", регулирующий правила применения беспилотных автомобилей.

https://ria.ru/20230503/transport-1869433117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, евгений дудоров, нпо "андроидная техника", безопасность