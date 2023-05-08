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Белорусские пограничники рассказали об акции польских перевозчиков - РИА Новости, 08.05.2023
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22:16 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/granitsa-1870527381.html
Белорусские пограничники рассказали об акции польских перевозчиков
Белорусские пограничники рассказали об акции польских перевозчиков - РИА Новости, 08.05.2023
Белорусские пограничники рассказали об акции польских перевозчиков
9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии со ссылкой на польский... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:16
2023-05-08T22:16
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белоруссия
минск
евросоюз
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. 9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии со ссылкой на польский логистический портал, название которого не уточняется. "По сообщению польского логистического портала, польские грузоперевозчики с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе. Требование участников данной акции – создание льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Также уточняется, что грузоперевозчики получили разрешение на проведение протеста у польского пункта пропуска Кукурыки до 9 июня. По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта - один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы. После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Из-за вынужденного перераспределения транспортных потоков очереди из фур стали собираться не только на границе с Польшей, но и Литвой, Латвией. Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей.
https://ria.ru/20230508/polsha-1870441774.html
https://ria.ru/20230503/polsha-1869249539.html
https://ria.ru/20230505/belorussiya-1870057368.html
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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, польша
В мире, Белоруссия, Минск, Евросоюз, Польша
Белорусские пограничники рассказали об акции польских перевозчиков

Госпогранкомитет Белоруссии: польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. 9 мая польские перевозчики планируют заблокировать пункт пропуска Кукурыки-Козловичи, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии со ссылкой на польский логистический портал, название которого не уточняется.
"По сообщению польского логистического портала, польские грузоперевозчики с 13:00 9 мая начнут блокировать движение фур на польско-белорусской границе.
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Требование участников данной акции – создание льготных условий для польских местных перевозчиков на фоне убытков после введения антироссийских санкций и преференций для украинских компаний", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.
Также уточняется, что грузоперевозчики получили разрешение на проведение протеста у польского пункта пропуска Кукурыки до 9 июня.
По инициативе польской стороны 10 февраля приостановлена работа пункта пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица"), после чего на польско-белорусской границе осталось только два работающих погранпункта - один для грузового транспорта и один для легкового. В ответ Минск заявил, что изменит режим перемещения польских грузоперевозчиков: они смогут въезжать на территорию Белоруссии и покидать ее исключительно через белорусско-польский участок границы.
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После этого польские власти ограничили с вечера 21 февраля движение большегрузов в пункте пропуска "Кукурыки" ("Козловичи"), в результате движение в нем разрешено только для грузовиков, зарегистрированных в ЕС и ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Из-за вынужденного перераспределения транспортных потоков очереди из фур стали собираться не только на границе с Польшей, но и Литвой, Латвией.
Ранее белорусские пограничный и таможенный комитеты неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди из автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления автомобилей.
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