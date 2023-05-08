https://ria.ru/20230508/flot-1869996028.html

Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах

Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах - РИА Новости, 08.05.2023

Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах

Командование американского флота бьет тревогу. На складах не хватает вооружения даже для себя, не говоря уже об Украине. Однако снижать военную активность в США РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:00

2023-05-08T08:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Командование американского флота бьет тревогу. На складах не хватает вооружения даже для себя, не говоря уже об Украине. Однако снижать военную активность в США не готовы. О том, как ищут выход из ситуации, — в материале РИА Новости.Оружейники не справляютсяО проблемах заговорили еще в январе. "Я не могу снисходительно закрывать глаза на военно-промышленный комплекс. Не могу простить, что нам не дают необходимые боеприпасы. Все эти истории про ковид и логистику меня не волнуют. Меня волнуют своевременные поставки SM-6 и торпед", — приводит американский портал Defense News слова главы Командования сил флота США Дэрила Кодла. Он отвечает за силы в Атлантическом океане.По словам офицера, Америке нужны 75 военных кораблей в полной готовности. Но их нет из-за задержек со стороны производителей оружия. А ведь это меньше половины — всего у Вашингтона 164 корабля.Не лучше ситуация и с подводными лодками. "За пять лет вместо десяти субмарин я получил шесть. Где еще четыре?" — возмущается Кодл. При этом, по его словам, проблема не только в новых подлодках, но и в починке старых.Сейчас на капитальном ремонте или в ожидании его находятся 19 субмарин. Хотя по плану их должно быть не больше десятка.Начальник военно-морских операций Майкл Гилдей тоже жалуется: ВПК не справляется. "Украина показала, что расходы высокотехнологичного оружия могут быть выше, чем мы оценивали", — подчеркивает он.Угроза от соперниковНо времени для передышки нет. США остаются самой грозной военной силой на море, но Россия и Китай усиливают активность. Вашингтон с этим мириться не желает.В среду, 3 мая, помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил об угрозе диверсий в Атлантике, Северном и Балтийском морях, которые может организовать Кремль. Например, на газопроводах и интернет-кабелях.Всего там пролегает около 400 кабелей, пропускающих 95% мирового интернет-трафика. Двести из них критически важны. "По ним ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около десяти триллионов долларов, это, по сути, экономический стержень", — пояснил чиновник.Сейчас, уверяет он, российские моряки составляют карты ключевых инфраструктурных объектов стран альянса как на морском дне, так и на суше.Но Атлантикой дело не ограничивается — еще больше опасений в Вашингтоне вызывает ситуация в Северном Ледовитом океане. По словам представителя альянса, Москва за последнее десятилетие существенно нарастила военные возможности в Арктике. Не дремлет и Пекин.В конце января американцы провели учения "Северный удар". Проверяли готовность Нацгвардии действовать в условиях холода. При этом, как отмечает издание The Atlantic, США не строили надводных кораблей арктического класса с 1950-х годов. Фактически противопоставить России тут им нечего.Но это лишь отдельные примеры. Число потенциальных зон конфликта на планете растет. Белому дому надо, чтобы Вооруженные силы США могли быстро оказаться в любой точке земного шара. Именно на этом построена американская военная доктрина, и проблемы с оснащением флота — головная боль для всех вооруженных сил.В поисках решенияЧтобы исправить ситуацию, разработали план из четырех частей.Первая — изменение сроков формирования бюджета. Сейчас Пентагон исходит из пятилетних периодов, но, как отмечает Кодл, это ограничивает возможности. По его словам, 15 лет предоставили бы флоту больше пространства для маневра.Вторая — концепция One Atlantic, предусматривающая экстренную переброску сил через Атлантический океан. Это сделает флот более гибким. Но команды и сами корабли должны быть хорошо подготовлены.Поэтому адмирал предлагает пересмотреть принципы реагирования флота. Сейчас корабли и экипажи работают трехлетними циклами: техобслуживание, обучение и развертывание. После этого они остаются в состоянии высокой готовности. Сложность в том, что эти этапы проходит авианосная ударная группа целиком: если обновлять парк техники, то всем сразу.Наконец, нужно реформировать подготовку. Персонал обучают лишь в начале карьеры, и программа одинаковая. Целесообразнее тренироваться сперва на суше — с применением виртуальной реальности. А уже потом отправлять на борт корабля.Кроме того — занятия в течение всей службы. Дополнительные курсы предусмотрены также и при смене должности.В командовании флота убеждены: это позволит решить критически важные проблемы. А все потому, утверждает Кодл, что именно военно-морские силы ежедневно контактируют с главными соперниками — кораблями России и Китая.

https://ria.ru/20230429/intellekt-1868497493.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

сша, россия, министерство обороны сша, нато, в мире