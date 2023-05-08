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Стыд и позор: самые провальные выступления в истории Евровидения - РИА Новости, 08.05.2023
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Шоубиз
 
09:23 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/evrovidenie-1869417938.html
Стыд и позор: самые провальные выступления в истории Евровидения
Стыд и позор: самые провальные выступления в истории Евровидения - РИА Новости, 08.05.2023
Стыд и позор: самые провальные выступления в истории Евровидения
Международный музыкальный конкурс Евровидение был основан в 1956 году. За более чем 60-летнюю историю он подарил слушателям и зрителям много хитов и новых ярких РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:23
2023-05-08T09:23
шоубиз
евровидение
верка сердючка (андрей данилко)
словения
литва
польша
болгария
эстония
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Международный музыкальный конкурс Евровидение был основан в 1956 году. За более чем 60-летнюю историю он подарил слушателям и зрителям много хитов и новых ярких имен. Но случались на шоу и провалы. Самые нелепые выступления — в материале РИА Новости. LT United: пришли, спели, проиграли Группу LT United создали специально для Евровидения-2006. В нее вошли лучшие поп- и рок-музыканты Литвы (всего шесть), чтобы забрать первое место на конкурсе, который тогда проходил в Афинах. У артистов и песня была соответствующая — We are the Winners ("Мы — победители"). Излишняя самоуверенность в итоге не помогла LT United. По итогам голосования группа заняла только 18-е место, а выступление стало поводом для насмешек. Dustin The Turkey: вызывайте экзорцистаИрландия больше всех побеждала на Евровидении — семь раз. Но в 2008 году, видимо, решила расслабиться. Просто иначе нельзя объяснить решение представителей страны отправить на конкурс кукольного индюка Дастина из местного телешоу для детей. Птица исполняла речитативом песню Irelande Douze Pointe. В это время вокруг нее кружились танцоры в золотых костюмах с перьями. Все это напоминало какой-то второсортный фильм ужасов про изгнание злых духов. Дастин в результате занял 15-е место. Donatan &amp; Cleo: пошло — и точкаИсполнители Донатан и Клео представляли Польшу на Евровидении в 2014 году. Вернее, только Клео, которой пришлось выступать без коллеги и исполнять композицию My Slowianie. Компанию ей составили фотомодели в национальных костюмах. Все бы ничего: ярко, колоритно, задорно, но также вульгарно. Во время номера по сцене также ходили две модели с глубоким декольте. Одна из девушек делала вид, что взбивает масло, другая — что стирает белье. Их движения показались некоторым зрителям слишком откровенными и даже вульгарными. Но артисты в итоге заняли в финале девятое место.Kreisiraadio: что это было? В 2008 году от Эстонии на Евровидение отправилось юмористическое трио Kreisiraadio. Мужчины в разноцветных костюмах исполнили композицию Leto Svet на финском и немецком языках с примесью сербских слов.Позади них в это время танцевали девушки в открытых купальниках и коротких юбках. Однако отсутствие профессионального вокала и непонятная игра слов сыграли злую шутку с комиками: они заняли предпоследнее место в первом полуфинале. А их номер более десяти лет считается одним из самых нелепых за всю историю конкурса. Krassimir Avramov: "так плохо, что хорошо"В 2009 году на Евровидении в Москве отличился Красимир Аврамов, который представлял Болгарию. Музыкант приехал на конкурс с песней Illusion.Вместе с ним также выступили бэк-вокалисты в разноцветных нарядах. Но пение артистов не оценили. Более того, слушатели сравнили исполнение Абрамова и его команды с завываниями животных, а один комментатор написал в Сети, что перформанс "настолько ужасен, что даже хорош". В результате голосования певец не прошел в финал.Верка Сердючка: запуталась в диалектах и позицииВ 2007 году артист Андрей Данилко выступил в образе Верки Сердючки на Евровидении от Украины. Его песня Dancing Lasha Tumbai заняла второе место в конкурсе, но вызвала много вопросов у российской публики. Некоторые слушатели и представители СМИ услышали в композиции фразу "Russia goodbye".Позже Данилко опубликовал текст песни и пояснил, что Lasha Tumbai означает на монгольском диалекте "Взбивай масло". Он также пожаловался, что из-за неверной интерпретации композиции ему пришлось столкнуться с негативом в России и сократить количество своих концертов в стране. После начала спецоперации артист, который поддержал украинские власти, признался в одном из интервью, что добавил в песню фразу "Russia goodbye".
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РИА Новости
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96
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евровидение, верка сердючка (андрей данилко), словения, литва, польша, болгария, эстония, ирландия, знаменитости, музыка
Шоубиз, Евровидение, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Словения, Литва, Польша, Болгария, Эстония, Ирландия, Знаменитости, Музыка
Стыд и позор: самые провальные выступления в истории Евровидения

Самые провальные выступления в истории музыкального конкурса Евровидение

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный музыкальный конкурс Евровидение был основан в 1956 году. За более чем 60-летнюю историю он подарил слушателям и зрителям много хитов и новых ярких имен. Но случались на шоу и провалы. Самые нелепые выступления — в материале РИА Новости.

LT United: пришли, спели, проиграли

Группу LT United создали специально для Евровидения-2006. В нее вошли лучшие поп- и рок-музыканты Литвы (всего шесть), чтобы забрать первое место на конкурсе, который тогда проходил в Афинах. У артистов и песня была соответствующая — We are the Winners ("Мы — победители").
© AFP 2023 / Aris MessinisВыступление коллектива из Литвы Lt United на международном конкурсе Евровидение-2006
Выступление коллектива из Литвы Lt United на международном конкурсе Евровидение-2006 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
Выступление коллектива из Литвы Lt United на международном конкурсе Евровидение-2006
Излишняя самоуверенность в итоге не помогла LT United. По итогам голосования группа заняла только 18-е место, а выступление стало поводом для насмешек.

Dustin The Turkey: вызывайте экзорциста

Ирландия больше всех побеждала на Евровидении — семь раз. Но в 2008 году, видимо, решила расслабиться. Просто иначе нельзя объяснить решение представителей страны отправить на конкурс кукольного индюка Дастина из местного телешоу для детей.
© AFP 2023 / Dimitar DilkoffВыступление коллектива из Ирландии Dustin the Turkey на международном конкурсе Евровидение-2008
Выступление коллектива из Ирландии Dustin the Turkey на международном конкурсе Евровидение-2008 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
Выступление коллектива из Ирландии Dustin the Turkey на международном конкурсе Евровидение-2008
Птица исполняла речитативом песню Irelande Douze Pointe. В это время вокруг нее кружились танцоры в золотых костюмах с перьями. Все это напоминало какой-то второсортный фильм ужасов про изгнание злых духов. Дастин в результате занял 15-е место.

Donatan & Cleo: пошло — и точка

Исполнители Донатан и Клео представляли Польшу на Евровидении в 2014 году. Вернее, только Клео, которой пришлось выступать без коллеги и исполнять композицию My Slowianie. Компанию ей составили фотомодели в национальных костюмах.
© AFP 2023 / Nikolai LinaresВыступление коллектива из Польши Donatan & Cleo на международном конкурсе Евровидение-2014
Выступление коллектива из Польши Donatan & Cleo на международном конкурсе Евровидение-2014 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Nikolai Linares
Выступление коллектива из Польши Donatan & Cleo на международном конкурсе Евровидение-2014
Все бы ничего: ярко, колоритно, задорно, но также вульгарно. Во время номера по сцене также ходили две модели с глубоким декольте. Одна из девушек делала вид, что взбивает масло, другая — что стирает белье. Их движения показались некоторым зрителям слишком откровенными и даже вульгарными. Но артисты в итоге заняли в финале девятое место.

Kreisiraadio: что это было?

В 2008 году от Эстонии на Евровидение отправилось юмористическое трио Kreisiraadio. Мужчины в разноцветных костюмах исполнили композицию Leto Svet на финском и немецком языках с примесью сербских слов.
© AFP 2023 / Dimitar DilkoffВыступление коллектива из Эстонии Kreisiraadi на международном конкурсе Евровидение-2008
Выступление коллектива из Эстонии Kreisiraadi на междунаВыступление коллектива из Эстонии Kreisiraadi на международном конкурсе Евровидение-2008 родном конкурсе Евровидение-2008 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Dimitar Dilkoff
Выступление коллектива из Эстонии Kreisiraadi на международном конкурсе Евровидение-2008
Позади них в это время танцевали девушки в открытых купальниках и коротких юбках. Однако отсутствие профессионального вокала и непонятная игра слов сыграли злую шутку с комиками: они заняли предпоследнее место в первом полуфинале. А их номер более десяти лет считается одним из самых нелепых за всю историю конкурса.

Krassimir Avramov: "так плохо, что хорошо"

В 2009 году на Евровидении в Москве отличился Красимир Аврамов, который представлял Болгарию. Музыкант приехал на конкурс с песней Illusion.
© AFP 2023 / Natalia KolesnikovaВыступление исполнителя из Болгарии Krassimir Avramov на международном конкурсе Евровидение-2009
Выступление исполнителя из Болгарии Krassimir Avramov на международном конкурсе Евровидение-2009 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / Natalia Kolesnikova
Выступление исполнителя из Болгарии Krassimir Avramov на международном конкурсе Евровидение-2009
Вместе с ним также выступили бэк-вокалисты в разноцветных нарядах. Но пение артистов не оценили. Более того, слушатели сравнили исполнение Абрамова и его команды с завываниями животных, а один комментатор написал в Сети, что перформанс "настолько ужасен, что даже хорош". В результате голосования певец не прошел в финал.

Верка Сердючка: запуталась в диалектах и позиции

В 2007 году артист Андрей Данилко выступил в образе Верки Сердючки на Евровидении от Украины. Его песня Dancing Lasha Tumbai заняла второе место в конкурсе, но вызвала много вопросов у российской публики. Некоторые слушатели и представители СМИ услышали в композиции фразу "Russia goodbye".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Позже Данилко опубликовал текст песни и пояснил, что Lasha Tumbai означает на монгольском диалекте "Взбивай масло". Он также пожаловался, что из-за неверной интерпретации композиции ему пришлось столкнуться с негативом в России и сократить количество своих концертов в стране.
После начала спецоперации артист, который поддержал украинские власти, признался в одном из интервью, что добавил в песню фразу "Russia goodbye".
 
ШоубизЕвровидениеВерка Сердючка (Андрей Данилко)СловенияЛитваПольшаБолгарияЭстонияИрландияЗнаменитостиМузыка
 
 
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