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Умер актер театра и кино Сергей Дрейден - РИА Новости, 08.05.2023
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Культура
 
16:53 08.05.2023 (обновлено: 23:18 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/dreyden-1870486655.html
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден - РИА Новости, 08.05.2023
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
Советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу БДТ имени Г. А. Товстоногова. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:53
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу БДТ имени Г. А. Товстоногова.Причина смерти не называется.Сергей Дрейден родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске. В 1962 году окончил ЛГИТМиК. Служил в Ленинградском театре драмы и комедии. Удостоен многочисленных наград, среди которых две премии "Золотая маска" и три премии "Золотой софит". Лауреат премии "Ника".Наиболее известен по фильмам "Папа", "Блокадный дневник" и "Танк "Клим Ворошилов-2".
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Культура, Новосибирск, НИКА, Россия
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден

Лауреат "Золотой маски" и "Ники" актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни

© Красный квадрат (2014)Кадр из сериала "Куприн"
Кадр из сериала Куприн
© Красный квадрат (2014)
Кадр из сериала "Куприн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу БДТ имени Г. А. Товстоногова.
Причина смерти не называется.
Сергей Дрейден родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске. В 1962 году окончил ЛГИТМиК. Служил в Ленинградском театре драмы и комедии. Удостоен многочисленных наград, среди которых две премии "Золотая маска" и три премии "Золотой софит". Лауреат премии "Ника".
Наиболее известен по фильмам "Папа", "Блокадный дневник" и "Танк "Клим Ворошилов-2".
 
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