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Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден - РИА Новости, 08.05.2023
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
Советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу БДТ имени Г. А. Товстоногова. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:53
2023-05-08T16:53
2023-05-08T23:18
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу БДТ имени Г. А. Товстоногова.Причина смерти не называется.Сергей Дрейден родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске. В 1962 году окончил ЛГИТМиК. Служил в Ленинградском театре драмы и комедии. Удостоен многочисленных наград, среди которых две премии "Золотая маска" и три премии "Золотой софит". Лауреат премии "Ника".Наиболее известен по фильмам "Папа", "Блокадный дневник" и "Танк "Клим Ворошилов-2".
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новосибирск, ника, россия
Культура, Новосибирск, НИКА, Россия
Умер актер театра и кино Сергей Дрейден
Лауреат "Золотой маски" и "Ники" актер Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни