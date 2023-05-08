https://ria.ru/20230508/donetsk-1870456299.html

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.05.2023

Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку

Украинские войска за полчаса выпустили по ряду районов Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:19

2023-05-08T13:19

2023-05-08T13:19

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по ряду районов Донецка 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины