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Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС - РИА Новости, 08.05.2023
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17:45 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/chs-1870497987.html
Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС
Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС
РФ и Киргизия готовы координировать дальнейшую работу в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:45
2023-05-08T17:45
в мире
россия
киргизия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Киргизия готовы координировать дальнейшую работу в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте Кремля. "Главы государств подчеркивают готовность к дальнейшей координации совместных действий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Киргизская Сторона выражает благодарность Российской Стороне за предоставленную ею помощь в обеспечении МЧС Киргизской Республики специальной пожарной техникой", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865473061.html
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в мире, россия, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Киргизия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС

Россия и Киргизия будут координировать работу в области ликвидации последствий ЧС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Киргизия готовы координировать дальнейшую работу в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте Кремля.
"Главы государств подчеркивают готовность к дальнейшей координации совместных действий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Киргизская Сторона выражает благодарность Российской Стороне за предоставленную ею помощь в обеспечении МЧС Киргизской Республики специальной пожарной техникой", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
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В миреРоссияКиргизияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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