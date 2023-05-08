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Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС

Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия будут координировать ликвидацию последствий ЧС

РФ и Киргизия готовы координировать дальнейшую работу в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:45

2023-05-08T17:45

2023-05-08T17:45

в мире

россия

киргизия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. РФ и Киргизия готовы координировать дальнейшую работу в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС, сообщается на сайте Кремля. "Главы государств подчеркивают готовность к дальнейшей координации совместных действий в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и техногенными катастрофами. Киргизская Сторона выражает благодарность Российской Стороне за предоставленную ею помощь в обеспечении МЧС Киргизской Республики специальной пожарной техникой", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.

https://ria.ru/20230414/kanikuly-1865473061.html

россия

киргизия

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в мире, россия, киргизия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)