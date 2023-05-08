Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе

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"Второй раз мы встречаемся на товарищеском матче. Хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева за идею проводить такие матчи. Мы гордимся, что на территории нашего города находится прославленная дивизия имени Дзержинского. Сегодня ребята защищают нашу страну, нашу свободу. Наша задача - поддержать их и их семьи, и сделать все, для того чтобы Победа была за нами. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Это самый главный и святой для нас день. С Днем Победы", - сказал глава городского округа Сергей Юров.