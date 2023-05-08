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Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе - РИА Новости, 08.05.2023
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12:58 08.05.2023
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Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе
Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе - РИА Новости, 08.05.2023
Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе
Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, провели в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе, где на поле встретились команда легенд... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:58
2023-05-08T12:58
сергей юров
балашиха
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, провели в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе, где на поле встретились команда легенд футбола и команда жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба городского округа.В команду легенд вошли знаменитые российские и советские спортсмены - Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. За Подмосковье сыграли военные дивизии имени Ф.Э. Дзержинского.Матч закончился со счетом 5:5.Товарищеский матч между легендами футбола и военнослужащими прошел в Балашихе во второй раз. Впервые такой матч был организован в октябре 2022 года.
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сергей юров, балашиха
Сергей Юров, Балашиха

Товарищеский футбольный матч в преддверии Дня Победы провели в Балашихе

© Фото : пресс-служба городского округа Балашиха Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, в Балашихе
Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, в Балашихе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба городского округа Балашиха
Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, в Балашихе
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Товарищеский футбольный матч, посвященный 78-летию Великой Победы, провели в дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе, где на поле встретились команда легенд футбола и команда жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба городского округа.
В команду легенд вошли знаменитые российские и советские спортсмены - Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, и министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. За Подмосковье сыграли военные дивизии имени Ф.Э. Дзержинского.
«
"Второй раз мы встречаемся на товарищеском матче. Хочу поблагодарить губернатора региона Андрея Юрьевича Воробьева за идею проводить такие матчи. Мы гордимся, что на территории нашего города находится прославленная дивизия имени Дзержинского. Сегодня ребята защищают нашу страну, нашу свободу. Наша задача - поддержать их и их семьи, и сделать все, для того чтобы Победа была за нами. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Это самый главный и святой для нас день. С Днем Победы", - сказал глава городского округа Сергей Юров.
Матч закончился со счетом 5:5.
Товарищеский матч между легендами футбола и военнослужащими прошел в Балашихе во второй раз. Впервые такой матч был организован в октябре 2022 года.
 
Сергей ЮровБалашиха
 
 
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