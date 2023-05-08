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Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/artilleriya-1870440882.html
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 08.05.2023
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:28
2023-05-08T11:28
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Антоновки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.
https://ria.ru/20230508/snaypery-1870409469.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российская артиллерия уничтожила гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет под Херсоном

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов
Боевая работа артиллерийских расчетов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью артиллерийским огнем в районе населенного пункта Степановка уничтожена гаубица "Мста-Б" с боекомплектом, потери: 2 погибших военных ВСУ, 4 раненых", - сказал собеседник агентства.
Российский снайпер об уничтожении корректировщика огня в Марьинке - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Вчера, 06:04
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Антоновки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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