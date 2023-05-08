https://ria.ru/20230508/artilleriya-1870440882.html

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном - РИА Новости, 08.05.2023

Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Мста-Б" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:28

2023-05-08T11:28

2023-05-08T11:28

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 8 мая – РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчётами и боекомплектами этих орудий, из которых украинские военные обстреливали города на противоположном - левом - берегу Днепра, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Антоновки уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчётом, потери: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и сёл левобережья Днепра, выпуская около 100 снарядов в сутки. Только за минувшую ночь, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка, Таврийск и окрестным сёлам прилетело около 30 снарядов.

https://ria.ru/20230508/snaypery-1870409469.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность