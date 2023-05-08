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Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись в Артёмовске на 130 метров, за противником остается 2,36... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:50
2023-05-08T20:50
2023-05-08T20:50
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
горловка
евгений пригожин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись в Артёмовске на 130 метров, за противником остается 2,36 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. "Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров. Занято в общей сложности 15 тысяч метров, и под контролем противника остается 2,36 квадратных километра, приблизительно", - заявил Пригожин. Артёмовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений Пригожин
Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске
Пригожин: российские силы продвинулись в Артемовске еще на 130 метров