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Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023

Пригожин рассказал о продвижении российских сил в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись в Артёмовске на 130 метров, за противником остается 2,36... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:50

2023-05-08T20:50

2023-05-08T20:50

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

горловка

евгений пригожин

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись в Артёмовске на 130 метров, за противником остается 2,36 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. "Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров. Занято в общей сложности 15 тысяч метров, и под контролем противника остается 2,36 квадратных километра, приблизительно", - заявил Пригожин. Артёмовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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в мире, артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин