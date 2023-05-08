https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870454973.html

Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска

Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска - РИА Новости, 08.05.2023

Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:08

2023-05-08T13:08

2023-05-08T13:22

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

чвк "вагнер"

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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы "Вагнера" ворвались в здание и зачистили его, стреляя очередями в помещения либо забрасывая в них гранаты, чтобы подавить даже возможное сопротивление. В ходе продвижения была обнаружена "растяжка", которую удалось снять. После зачистки бойцы начали огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html

артемовск

донецкая народная республика

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Бойцы "Вагнера" штурмуют здание вблизи медучилища на западе Артемовска Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. 2023-05-08T13:08 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"