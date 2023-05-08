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Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 08.05.2023 (обновлено: 13:22 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870454973.html
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска - РИА Новости, 08.05.2023
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:08
2023-05-08T13:22
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы "Вагнера" ворвались в здание и зачистили его, стреляя очередями в помещения либо забрасывая в них гранаты, чтобы подавить даже возможное сопротивление. В ходе продвижения была обнаружена "растяжка", которую удалось снять. После зачистки бойцы начали огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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Бойцы "Вагнера" штурмуют здание вблизи медучилища на западе Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
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артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание в западной части Артемовска

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
Бойцы "Вагнера" ворвались в здание и зачистили его, стреляя очередями в помещения либо забрасывая в них гранаты, чтобы подавить даже возможное сопротивление. В ходе продвижения была обнаружена "растяжка", которую удалось снять. После зачистки бойцы начали огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Пригожин сообщил, что "Вагнер" получит боеприпасы и вооружение
7 мая, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"
 
 
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