https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870454973.html
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска - РИА Новости, 08.05.2023
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:08
2023-05-08T13:08
2023-05-08T13:22
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 8 мая — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Бойцы "Вагнера" ворвались в здание и зачистили его, стреляя очередями в помещения либо забрасывая в них гранаты, чтобы подавить даже возможное сопротивление. В ходе продвижения была обнаружена "растяжка", которую удалось снять. После зачистки бойцы начали огонь на подавление позиций противника в соседних зданиях. Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия - Бахмут) расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230507/vagner-1870304016.html
артемовск
донецкая народная республика
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Бойцы "Вагнера" штурмуют здание вблизи медучилища на западе Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.
2023-05-08T13:08
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артемовск, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Бойцы "Вагнера" взяли штурмом здание в западной части Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание в западной части Артемовска