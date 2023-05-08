https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870398735.html

Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске

Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023

Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись в Артемовске в ДНР на 280 метров, за противником - 2,37... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:25

2023-05-08T00:25

2023-05-08T00:34

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

горловка

евгений пригожин

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись в Артемовске в ДНР на 280 метров, за противником - 2,37 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. "На сегодняшний день продвижение подразделений ... "Вагнер" составило до 280 метров на различных направлениях, продвинулись на 53 тысячи метров, под контролем противника остается 2,37 квадратных километра", - приводит пресс-служба слова Пригожина. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин, безопасность