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Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 08.05.2023 (обновлено: 00:34 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870398735.html
Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске
Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске - РИА Новости, 08.05.2023
Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись в Артемовске в ДНР на 280 метров, за противником - 2,37... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T00:25
2023-05-08T00:34
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
горловка
евгений пригожин
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись в Артемовске в ДНР на 280 метров, за противником - 2,37 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина. "На сегодняшний день продвижение подразделений ... "Вагнер" составило до 280 метров на различных направлениях, продвинулись на 53 тысячи метров, под контролем противника остается 2,37 квадратных километра", - приводит пресс-служба слова Пригожина. Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
артемовск
донецкая народная республика
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артемовск, донецкая народная республика, горловка, евгений пригожин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Горловка, Евгений Пригожин, Безопасность
Пригожин сообщил, насколько группа "Вагнер" продвинулась в Артемовске

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: "Вагнер" продвинулся в Артемовске на 280 метров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" в Артемовске
Боец ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боец ЧВК "Вагнер" в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за воскресенье продвинулись в Артемовске в ДНР на 280 метров, за противником - 2,37 квадратных километра территории города, сообщила пресс-служба Пригожина.
"На сегодняшний день продвижение подразделений ... "Вагнер" составило до 280 метров на различных направлениях, продвинулись на 53 тысячи метров, под контролем противника остается 2,37 квадратных километра", - приводит пресс-служба слова Пригожина.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаГорловкаЕвгений ПригожинБезопасность
 
 
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