https://ria.ru/20230507/zerno-1870356475.html

В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР

В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР - РИА Новости, 07.05.2023

В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР

В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:28

2023-05-07T18:28

2023-05-07T18:54

донецкая народная республика

мариуполь

россия

денис пушилин

донбасс

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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", — написал он.По его словам, организация вывоза продовольствия за пределы ДНР позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство.О том, что морской порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в другие российские регионы, врио главы республики сообщил в апреле. Тогда же он заявил, что суда, выходящие из гавани после отгрузки стройматериалов, будут загружать продовольствием на обратный путь.Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке по конкурентоспособным ценам и разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью.

https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

донбасс

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донецкая народная республика, мариуполь, россия, денис пушилин, донбасс