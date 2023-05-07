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В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР - РИА Новости, 07.05.2023
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18:28 07.05.2023 (обновлено: 18:54 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/zerno-1870356475.html
В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР
В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР - РИА Новости, 07.05.2023
В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР
В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:28
2023-05-07T18:54
донецкая народная республика
мариуполь
россия
денис пушилин
донбасс
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале."Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", — написал он.По его словам, организация вывоза продовольствия за пределы ДНР позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство.О том, что морской порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в другие российские регионы, врио главы республики сообщил в апреле. Тогда же он заявил, что суда, выходящие из гавани после отгрузки стройматериалов, будут загружать продовольствием на обратный путь.Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке по конкурентоспособным ценам и разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью.
https://ria.ru/20230408/zerno-1863715246.html
донецкая народная республика
мариуполь
россия
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, денис пушилин, донбасс
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Денис Пушилин, Донбасс
В порту Мариуполя загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР

Пушилин: в Мариупольском торговом порту загрузилось первое торговое судно с зерном из ДНР

© РИА Новости /  | Перейти в медиабанкМорской порт Мариуполя
Морской порт Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости /
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Морской порт Мариуполя. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая — РИА Новости. В Мариупольском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Как и было запланировано, в Мариупольском морском торговом порту загрузилось первое судно с зерном из Донецкой Народной Республики", — написал он.
По его словам, организация вывоза продовольствия за пределы ДНР позволит оживить один из важнейших секторов экономики — сельское хозяйство.
О том, что морской порт Мариуполя начнут использовать для поставок зерна в другие российские регионы, врио главы республики сообщил в апреле. Тогда же он заявил, что суда, выходящие из гавани после отгрузки стройматериалов, будут загружать продовольствием на обратный путь.
Как отметил Пушилин, такое решение позволит реализовать зерно из Донбасса на внутреннем рынке по конкурентоспособным ценам и разгрузить автомобильные дороги и контрольно-пропускные пункты между ДНР и Ростовской областью.
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Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияДенис ПушилинДонбасс
 
 
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