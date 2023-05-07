https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870298702.html

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2023

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Хатай, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:09

2023-05-07T12:09

2023-05-07T12:09

в мире

хатай (провинция)

турция

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Хатай, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, землетрясение зарегистрировано в районе Кирихан в 11.36 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7.88 км.

https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870268523.html

хатай (провинция)

турция

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в мире, хатай (провинция), турция