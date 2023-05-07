https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870298702.html
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2023
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Хатай, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:09
2023-05-07T12:09
2023-05-07T12:09
в мире
хатай (провинция)
турция
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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в турецкой провинции Хатай, сообщило в Twitter управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства, землетрясение зарегистрировано в районе Кирихан в 11.36 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7.88 км.
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870268523.html
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в мире, хатай (провинция), турция
В мире, Хатай (провинция), Турция
В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение
AFAD: в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 4,7