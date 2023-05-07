https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870281074.html
У берегов Чили произошло землетрясение
У берегов Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2023
У берегов Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов чилийской провинции Антофагаста, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:59
2023-05-07T09:59
2023-05-07T09:59
в мире
чили
антофагаста (город)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов чилийской провинции Антофагаста, сообщает национальный сейсмологический центр. По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 2.29 (9.29 мск) на глубине 36 километров. О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чили, антофагаста (город)
В мире, Чили, Антофагаста (город)
У берегов Чили произошло землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Чили