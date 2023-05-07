https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870281074.html

У берегов Чили произошло землетрясение

У берегов Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 07.05.2023

У берегов Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов чилийской провинции Антофагаста, сообщает национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:59

2023-05-07T09:59

2023-05-07T09:59

в мире

чили

антофагаста (город)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у берегов чилийской провинции Антофагаста, сообщает национальный сейсмологический центр. По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 2.29 (9.29 мск) на глубине 36 километров. О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

чили

антофагаста (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, чили, антофагаста (город)