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В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС - РИА Новости, 07.05.2023
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:21
2023-05-07T21:21
2023-05-07T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
запорожская область
владимир рогов
сергей шойгу
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — сказал он.По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств. "Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов", — подытожил собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
Рогов сообщил о планах ВСУ попытаться захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления