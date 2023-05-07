https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html

В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС

В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС - РИА Новости, 07.05.2023

В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС

Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T21:21

2023-05-07T21:21

2023-05-07T22:22

специальная военная операция на украине

в мире

днепр (город)

запорожская область

владимир рогов

сергей шойгу

энергодар

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — сказал он.По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств. "Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов", — подытожил собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

https://ria.ru/20230507/aes-1870254922.html

днепр (город)

запорожская область

энергодар

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в мире, днепр (город), запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины