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В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 07.05.2023 (обновлено: 22:22 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС - РИА Новости, 07.05.2023
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T21:21
2023-05-07T22:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
запорожская область
владимир рогов
сергей шойгу
энергодар
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — сказал он.По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств. "Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов", — подытожил собеседник агентства. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
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днепр (город)
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в мире, днепр (город), запорожская область, владимир рогов, сергей шойгу, энергодар, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Запорожская область, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Энергодар, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области заявили о планах Киева по захвату АЭС

Рогов сообщил о планах ВСУ попытаться захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу. Они этого даже не скрывают", — сказал он.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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По словам Рогова, стратегию и тактику предстоящего контрнаступления ВСУ разрабатывали американские и британские кураторы, в том числе из различных силовых ведомств.

О скором контрнаступлении украинской армии не раз заявляли как в Киеве, так и на Западе. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Украинской стороне отведена роль статистов и исполнителей преступных приказов", — подытожил собеседник агентства.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе — на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре прошлого года она перешла в собственность России.
При этом украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что киевский режим таким образом стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (город)Запорожская областьВладимир РоговСергей ШойгуЭнергодарЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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