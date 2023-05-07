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В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы - РИА Новости, 07.05.2023
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14:47 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html
В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы
В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы - РИА Новости, 07.05.2023
В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы
Патруль лесоохраны задержал в Абатском районе Тюменской области водителя, который устраивал вдоль дороги палы сухой травы, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:47
2023-05-07T14:47
происшествия
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Патруль лесоохраны задержал в Абатском районе Тюменской области водителя, который устраивал вдоль дороги палы сухой травы, сообщает в Telegram-канале пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области. В департаменте пояснили, что за поджоги задержанному грозит административный штраф до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд. Также отмечается, что "по имеющимся сейчас данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар", через несколько часов после обнаружения пожар ликвидировали. От огня пострадал 1 гектар территории муниципального образования.
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происшествия, тюменская область, россия
Происшествия, Тюменская область, Россия
В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы

Лесоохрана в Тюменской области задержала мужчину за поджог сухой травы вдоль трассы

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожарная машина в Тюменской области
Пожарная машина в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Пожарная машина в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Патруль лесоохраны задержал в Абатском районе Тюменской области водителя, который устраивал вдоль дороги палы сухой травы, сообщает в Telegram-канале пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.
«
"(В субботу - ред.) 6 мая в Абатском районе задержали поджигателя. Мужчина 1992 года рождения ехал на машине с омскими номерами и устраивал вдоль дороги палы сухой травы. Нарушителя остановил наш патруль лесоохраны", – следует из сообщения.
В департаменте пояснили, что за поджоги задержанному грозит административный штраф до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд.
Также отмечается, что "по имеющимся сейчас данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар", через несколько часов после обнаружения пожар ликвидировали. От огня пострадал 1 гектар территории муниципального образования.
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