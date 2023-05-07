https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870319044.html

В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы

В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы - РИА Новости, 07.05.2023

В Тюменской области задержали мужчину за поджог сухой травы

Патруль лесоохраны задержал в Абатском районе Тюменской области водителя, который устраивал вдоль дороги палы сухой травы, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:47

2023-05-07T14:47

2023-05-07T14:47

происшествия

тюменская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284761_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9480109912fd43df17ce12ed5c717d88.jpg

ТЮМЕНЬ, 7 мая – РИА Новости. Патруль лесоохраны задержал в Абатском районе Тюменской области водителя, который устраивал вдоль дороги палы сухой травы, сообщает в Telegram-канале пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области. В департаменте пояснили, что за поджоги задержанному грозит административный штраф до 20 тысяч рублей либо уголовное наказание в виде лишения свободы, а также возмещение материального ущерба, если в результате его действий пострадает лесной фонд. Также отмечается, что "по имеющимся сейчас данным, в Абатском районе около села Смоленка (как раз там, где поймали поджигателя) утром 6 мая был зафиксирован ландшафтный пожар", через несколько часов после обнаружения пожар ликвидировали. От огня пострадал 1 гектар территории муниципального образования.

https://ria.ru/20230410/vozgoraniya-1864274315.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюменская область, россия