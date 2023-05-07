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В Молдавии задержали 27 участников митинга партии "Шор" - РИА Новости, 07.05.2023
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14:13 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/zaderzhanie-1870314273.html
В Молдавии задержали 27 участников митинга партии "Шор"
В Молдавии задержали 27 участников митинга партии "Шор" - РИА Новости, 07.05.2023
В Молдавии задержали 27 участников митинга партии "Шор"
Полиция Молдавии сообщила, что задержала 27 участников антиправительственного митинга оппозиционной партии "Шор" из-за их "подозрительного поведения". РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:13
2023-05-07T14:13
в мире
кишинев
молдавия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 27 участников антиправительственного митинга оппозиционной партии "Шор" из-за их "подозрительного поведения". Оппозиционная "Шор" в воскресенье проводит в Кишиневе антиправительственный протест перед зданием парламента, призывая руководство страны уйти в отставку. Организаторы акции выразили возмущение тем, что сотрудники полиции мешали людям из районов добраться до Кишинева, блокируя движение автобусов. "27 человек с подозрительным поведением были доставлены в Главное управление полиции для установления личности и оформления документов, 4 из них заявили правоохранителям, что пришли на встречу за оплатой. Напоминаем, что ответственность за нарушения, допущенные во время митинга, несут организаторы протеста", - сообщается в Telegram-канале полиции. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
https://ria.ru/20230507/vybory-1870311707.html
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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер
В Молдавии задержали 27 участников митинга партии "Шор"

Полиция Молдавии сообщила о задержании 27 участников митинга оппозиционной партии "Шор"

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Молдавии
Сотрудники правоохранительных органов Молдавии - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудники правоохранительных органов Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 7 мая – РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 27 участников антиправительственного митинга оппозиционной партии "Шор" из-за их "подозрительного поведения".
Оппозиционная "Шор" в воскресенье проводит в Кишиневе антиправительственный протест перед зданием парламента, призывая руководство страны уйти в отставку. Организаторы акции выразили возмущение тем, что сотрудники полиции мешали людям из районов добраться до Кишинева, блокируя движение автобусов.
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"27 человек с подозрительным поведением были доставлены в Главное управление полиции для установления личности и оформления документов, 4 из них заявили правоохранителям, что пришли на встречу за оплатой. Напоминаем, что ответственность за нарушения, допущенные во время митинга, несут организаторы протеста", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер всех манифестаций, проводимых политсилой.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
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