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США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/vooruzhenie-1870290005.html
США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди
США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди - РИА Новости, 07.05.2023
США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди
Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, заявил в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T11:26
2023-05-07T11:26
в мире
сша
украина
роберт кеннеди
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, заявил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине. По его мнению, все действия правительства США с самого начала были направлены на затягивание конфликта. Кеннеди-младший также заявил, что в случае избрания на должность президента, он бы добился немедленного прекращения огня. Ранее в апреле Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в выборах главы государства. Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций". Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870248389.html
https://ria.ru/20230506/ukraina-1870170102.html
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в мире, сша, украина, роберт кеннеди
В мире, США, Украина, Роберт Кеннеди, Специальная военная операция на Украине
США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди

Роберт Кеннеди: США не могут восполнить вооружение, уничтоженное в конфликте на Украине

© AP Photo / Josh ReynoldsРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Josh Reynolds
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, заявил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине.
«
"Русские не могут проиграть эту войну… это жизненно необходимо для них, и они наращивают свои силы, у них есть преимущество в артиллерии над нами… И мы не можем заменить артиллерийское вооружение, в этом мы проиграли", - заявил Кеннеди-младший.
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По его мнению, все действия правительства США с самого начала были направлены на затягивание конфликта.
Кеннеди-младший также заявил, что в случае избрания на должность президента, он бы добился немедленного прекращения огня.
Ранее в апреле Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в выборах главы государства. Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций". Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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