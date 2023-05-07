https://ria.ru/20230507/vooruzhenie-1870290005.html

США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди

США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди - РИА Новости, 07.05.2023

США не могут восполнить вооружение, уничтоженное на Украине, заявил Кеннеди

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, заявил в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:26

2023-05-07T11:26

2023-05-07T11:26

в мире

сша

украина

роберт кеннеди

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-у президенту США Джону Кеннеди, заявил в интервью YouTube-каналу All-In Podcast, что у США нет возможности восполнить запасы артиллерийского вооружения, уничтоженного в ходе конфликта на Украине. По его мнению, все действия правительства США с самого начала были направлены на затягивание конфликта. Кеннеди-младший также заявил, что в случае избрания на должность президента, он бы добился немедленного прекращения огня. Ранее в апреле Роберт Кеннеди-младший официально объявил об участии в выборах главы государства. Свою миссию Кеннеди-младший видит в том, чтобы положить конец "коррумпированной смычке государственного аппарата и мощи корпораций". Он претендует на то, чтобы быть выдвинутым кандидатом в президенты от Демократической партии, от которой собирается баллотироваться и действующий глава государства Джо Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870248389.html

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870170102.html

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в мире, сша, украина, роберт кеннеди