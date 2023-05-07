https://ria.ru/20230507/vnukovo-1870330759.html
Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках
Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках - РИА Новости, 07.05.2023
Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках
Информацию о беспилотнике возле столичного аэропорта "Внуково", которую распространили в Telegram, проверяют уполномоченные органы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:48
2023-05-07T15:48
2023-05-07T15:48
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информацию о беспилотнике возле столичного аэропорта "Внуково", которую распространили в Telegram, проверяют уполномоченные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В воскресенье в Telegram-каналах снова появились данные о беспилотниках возле столичных аэропортов. В частности, как написали в Telegram-канале 112, дроны якобы замечены рядом с "Домодедово". Позднее в "Домодедово" опровергли эту информацию, указав, что БПЛА не зафиксировано. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник отмечает, что неизвестный беспилотник около полуночи заметили над "Внуково".
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках
Внуково проверяет сообщения в Telegram о появлении беспилотника возле территории аэропорта
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информацию о беспилотнике возле столичного аэропорта "Внуково", которую распространили в Telegram, проверяют уполномоченные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
В воскресенье в Telegram-каналах снова появились данные о беспилотниках возле столичных аэропортов. В частности, как написали в Telegram-канале 112, дроны якобы замечены рядом с "Домодедово". Позднее в "Домодедово" опровергли эту информацию, указав, что БПЛА не зафиксировано. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник отмечает, что неизвестный беспилотник около полуночи заметили над "Внуково".
«
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. В расписании изменений нет. Информация о появлении беспилотного летательного аппарата рядом с территорией аэропорта проверяется уполномоченными государственными органами", - говорится в сообщении.