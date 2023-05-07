https://ria.ru/20230507/vnukovo-1870330759.html

Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках

Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках - РИА Новости, 07.05.2023

Во Внуково проверяют информацию о неизвестных беспилотниках

Информацию о беспилотнике возле столичного аэропорта "Внуково", которую распространили в Telegram, проверяют уполномоченные органы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:48

2023-05-07T15:48

2023-05-07T15:48

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Информацию о беспилотнике возле столичного аэропорта "Внуково", которую распространили в Telegram, проверяют уполномоченные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. В воскресенье в Telegram-каналах снова появились данные о беспилотниках возле столичных аэропортов. В частности, как написали в Telegram-канале 112, дроны якобы замечены рядом с "Домодедово". Позднее в "Домодедово" опровергли эту информацию, указав, что БПЛА не зафиксировано. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник отмечает, что неизвестный беспилотник около полуночи заметили над "Внуково".

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, внуково (аэропорт)