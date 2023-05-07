https://ria.ru/20230507/ulitsy-1870251079.html

В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы

В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы - РИА Новости, 07.05.2023

В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы

Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T00:22

2023-05-07T00:22

2023-05-07T00:23

общество

городское хозяйство москвы

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

департамент транспорта г. москвы

парад победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. С 05.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 05.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных. С 10.00 на Тверском и Страстном бульварах. Кроме того, с 05.00 до 13.00 в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение. Также в местах ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы: с 05.00 на Волгоградском проспекте, участке Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице, с 10.00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, а также на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара. На вход будет закрыт и ряд станций метро в центре Москвы. Среди них станции Боровицкая, Арбатская, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный Ряд, Театральная и Площадь революции. Дополнительные ограничения возможны на станциях Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская. Лубянка и Китай-город. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме. С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города. Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться ближайшими станциями метро и МЦД.

https://ria.ru/20230506/moskva-1870170282.html

https://ria.ru/20230506/moskva-1870181130.html

москва

садовое кольцо (москва)

новый арбат

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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, департамент транспорта г. москвы, парад победы