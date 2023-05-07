В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы
Дептранс: ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
С 05.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 05.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных. С 10.00 на Тверском и Страстном бульварах.
Кроме того, с 05.00 до 13.00 в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.
Также в местах ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы: с 05.00 на Волгоградском проспекте, участке Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице, с 10.00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, а также на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.
На вход будет закрыт и ряд станций метро в центре Москвы. Среди них станции Боровицкая, Арбатская, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный Ряд, Театральная и Площадь революции. Дополнительные ограничения возможны на станциях Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская. Лубянка и Китай-город. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.
С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города. Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться ближайшими станциями метро и МЦД.