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В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы - РИА Новости, 07.05.2023
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00:22 07.05.2023 (обновлено: 00:23 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/ulitsy-1870251079.html
В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы
В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы - РИА Новости, 07.05.2023
В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы
Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T00:22
2023-05-07T00:23
общество
городское хозяйство москвы
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
департамент транспорта г. москвы
парад победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. С 05.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 05.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных. С 10.00 на Тверском и Страстном бульварах. Кроме того, с 05.00 до 13.00 в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение. Также в местах ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы: с 05.00 на Волгоградском проспекте, участке Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице, с 10.00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, а также на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара. На вход будет закрыт и ряд станций метро в центре Москвы. Среди них станции Боровицкая, Арбатская, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный Ряд, Театральная и Площадь революции. Дополнительные ограничения возможны на станциях Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская. Лубянка и Китай-город. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме. С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города. Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться ближайшими станциями метро и МЦД.
https://ria.ru/20230506/moskva-1870170282.html
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москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
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общество, городское хозяйство москвы, москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, департамент транспорта г. москвы, парад победы
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Департамент транспорта г. Москвы, Парад Победы
В Москве 7 мая закроют для проезда некоторые улицы

Дептранс: ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на Тверской улице в Москве
Движение автомобилей на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Движение автомобилей на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы будут временно закрыты для проезда 7 мая, также изменится работа городского транспорта и некоторых станций метро, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
С 05.00 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. С 05.30 на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашёвской, Устьинской и Кремлёвской набережных. С 10.00 на Тверском и Страстном бульварах.
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Кроме того, с 05.00 до 13.00 в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.
Также в местах ограничений будут временно закрыты подземные пешеходные переходы: с 05.00 на Волгоградском проспекте, участке Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице, с 10.00 на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, а также на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.
На вход будет закрыт и ряд станций метро в центре Москвы. Среди них станции Боровицкая, Арбатская, Александровский сад, Библиотека имени Ленина, Охотный Ряд, Театральная и Площадь революции. Дополнительные ограничения возможны на станциях Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская. Лубянка и Китай-город. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме.
С утра до конца перекрытий меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города. Дептранс рекомендовал пассажирам пользоваться ближайшими станциями метро и МЦД.
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